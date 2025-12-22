"Allemaal zoals Ronaldo of Messi": Eden Hazard is kristalhelder over zijn toekomst in het voetbal

"Allemaal zoals Ronaldo of Messi": Eden Hazard is kristalhelder over zijn toekomst in het voetbal
Word fan van België! 2614

Eden Hazard heeft recentelijk zijn verhaal gedaan in het programma Hep Taxi van de RTBF. Er werd hem onder meer gevraagd of hij ooit nog in het voetbal zal werken. En het antwoord was zeer duidelijk.

De voormalig Rode Duivel sluit de deur niet voor werk in het voetbal in de toekomst, maar niet in de professionele wereld: "Het is mogelijk. Maar nu heb ik er geen zin in. Ik zie mezelf niet werken in de wereld van het professionele voetbal."

Eden Hazard heeft er geen zin in

Hij zou zich wel kunnen voorstellen te werken met kinderen: "Maar misschien bij de kleintjes. Ik heb altijd genoten van het contact met hen. Want de kleintjes, die spelen als baby's, voor het plezier. En dat is wat ik zoek."

"Ik heb nu kinderen en ik zie al dat ze op hun vijftiende niet meer voor het plezier spelen," benadrukt hij. "Ze willen allemaal doen zoals Cristiano Ronaldo, zoals Messi. Dat is het niet. Je wilt gewoon voetbal spelen, gewoon plezier maken."

Voetbal voor het plezier

Zoals gewoonlijk pleit Eden Hazard voor voetbalplezier: "Je hebt de ouders die achter hen schreeuwen. Dat is jammer! Ik zou het leuk vinden om iets te doen voor de kleintjes van vijf, zes of zeven jaar. Ze leren voetballen, we maken een uur plezier."


De woorden zijn in ieder geval heel duidelijk. Eden Hazard en de professionele wereld, dat lijkt definitief voorbij. Hij keert niet terug als trainer of staflid, tenzij er een verandering van omstandigheid zou komen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Eden Hazard

Meer nieuws

Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

18:40
Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

18:30
Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

18:20
Hoopgevend richting 2026? Rode Duivels weten waar ze staan

Hoopgevend richting 2026? Rode Duivels weten waar ze staan

15:00
STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

18:00
Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

17:40
1
Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

17:00
Beveren en Kortrijk nu al zeker van promotie? 2025 wordt neergelegd door match vol onzekerheid

Beveren en Kortrijk nu al zeker van promotie? 2025 wordt neergelegd door match vol onzekerheid

16:45
Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

16:30
2
Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

15:30
4
Het laatste woord is nog niet gezegd: Charleroi legt klacht neer bij FIFA

Het laatste woord is nog niet gezegd: Charleroi legt klacht neer bij FIFA

16:00
KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

14:50
1
Terugkeer Axel Witsel naar België? "Niet als speler!"

Terugkeer Axel Witsel naar België? "Niet als speler!"

12:20
Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van"

Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van"

14:40
3
Analist is streng voor KAA Gent: "Negatieve spiraal blijft maar doordraaien"

Analist is streng voor KAA Gent: "Negatieve spiraal blijft maar doordraaien"

14:20
EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller

EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller

14:00
G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026"

G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026"

13:30
40
Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank

Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank

13:20
1
Rode Duivels hebben spits nodig, maar... deze wordt geblokkeerd door zijn club

Rode Duivels hebben spits nodig, maar... deze wordt geblokkeerd door zijn club

11:00
2
Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"

Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"

13:00
"Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko

"Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko

12:40
3
Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar

Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar

12:00
5
Onur Cinel bewijst zijn grote gelijk: "We hebben hem gemist"

Onur Cinel bewijst zijn grote gelijk: "We hebben hem gemist"

11:50
Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt

Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt

11:40
2
Niet de helft van de punten, maar wel in top zes: "Ongelooflijk hoe ze schakelen tussen zwart en wit"

Niet de helft van de punten, maar wel in top zes: "Ongelooflijk hoe ze schakelen tussen zwart en wit"

11:20
3
Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk"

Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk"

10:30
11
Gent-speler weigerde uitgestoken hand van Ivan Leko: "Gewoon heel onprofessioneel"

Gent-speler weigerde uitgestoken hand van Ivan Leko: "Gewoon heel onprofessioneel"

10:00
16
Vincent Kompany wil meer en is nog niet tevreden met wat Bayern tot nu toe liet zien

Vincent Kompany wil meer en is nog niet tevreden met wat Bayern tot nu toe liet zien

09:30
Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd

Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd

09:00
6
🎥 Besnik Hasi klaagt over penalty voor Antwerp, maar... was die voor Anderlecht niet nog lichter?

🎥 Besnik Hasi klaagt over penalty voor Antwerp, maar... was die voor Anderlecht niet nog lichter?

08:40
15
Janssen tussen frustratie en realisme na geljkspel tegen Anderlecht: "Een maand geleden tekenden we hiervoor" Reactie

Janssen tussen frustratie en realisme na geljkspel tegen Anderlecht: "Een maand geleden tekenden we hiervoor"

08:10
Tactiek Besnik Hasi buitenshuis roept vragen op (en het is niet de eerste keer)

Tactiek Besnik Hasi buitenshuis roept vragen op (en het is niet de eerste keer)

08:00
4
Birger Verstraete héél streng voor zijn ploegmaats: "Mentaliteits- en focusprobleem"

Birger Verstraete héél streng voor zijn ploegmaats: "Mentaliteits- en focusprobleem"

07:40
2
Marc Degryse zwaar onder de indruk van Antwerp-speler: "Stef Wils moet gevloekt hebben"

Marc Degryse zwaar onder de indruk van Antwerp-speler: "Stef Wils moet gevloekt hebben"

07:20
3
🎥 Ivan Leko pakt uit met klassegebaar richting spelers van KAA Gent

🎥 Ivan Leko pakt uit met klassegebaar richting spelers van KAA Gent

07:00
3
Opmerkelijke ingreep van Mazzu levert niets op: "Dat is de eerste keer in mijn carrière"

Opmerkelijke ingreep van Mazzu levert niets op: "Dat is de eerste keer in mijn carrière"

06:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

trivece trivece over G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026" fanskb fanskb over SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien" Bright71 Bright71 over Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van" Eldonte Eldonte over Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal" André Coenen André Coenen over Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt" Futbolitis Futbolitis over 📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen patje teppers patje teppers over Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank Shooters Shooters over Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union" Vital Verheyen Vital Verheyen over Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk" .. .. over Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved