"Allemaal zoals Ronaldo of Messi": Eden Hazard is kristalhelder over zijn toekomst in het voetbal

Eden Hazard heeft recentelijk zijn verhaal gedaan in het programma Hep Taxi van de RTBF. Er werd hem onder meer gevraagd of hij ooit nog in het voetbal zal werken. En het antwoord was zeer duidelijk.

De voormalig Rode Duivel sluit de deur niet voor werk in het voetbal in de toekomst, maar niet in de professionele wereld: "Het is mogelijk. Maar nu heb ik er geen zin in. Ik zie mezelf niet werken in de wereld van het professionele voetbal."

Eden Hazard heeft er geen zin in

Hij zou zich wel kunnen voorstellen te werken met kinderen: "Maar misschien bij de kleintjes. Ik heb altijd genoten van het contact met hen. Want de kleintjes, die spelen als baby's, voor het plezier. En dat is wat ik zoek."

"Ik heb nu kinderen en ik zie al dat ze op hun vijftiende niet meer voor het plezier spelen," benadrukt hij. "Ze willen allemaal doen zoals Cristiano Ronaldo, zoals Messi. Dat is het niet. Je wilt gewoon voetbal spelen, gewoon plezier maken."

Voetbal voor het plezier

Zoals gewoonlijk pleit Eden Hazard voor voetbalplezier: "Je hebt de ouders die achter hen schreeuwen. Dat is jammer! Ik zou het leuk vinden om iets te doen voor de kleintjes van vijf, zes of zeven jaar. Ze leren voetballen, we maken een uur plezier."



De woorden zijn in ieder geval heel duidelijk. Eden Hazard en de professionele wereld, dat lijkt definitief voorbij. Hij keert niet terug als trainer of staflid, tenzij er een verandering van omstandigheid zou komen.