Tactiek Besnik Hasi buitenshuis roept vragen op (en het is niet de eerste keer)

Anderlecht pakte een punt op bezoek bij Antwerp, maar na de 2-2 bleef vooral de aanpak van Besnik Hasi hangen. Net als wel vaker buitenshuis koos de coach voor extra zekerheid, al draaide dat opnieuw niet uit zoals gehoopt.

Hasi lijkt zich op verplaatsing vaak sterk aan te passen aan de tegenstander. Op Westerlo begon hij eerder met Verschaeren en Stroeykens om meer balvastheid te creëren, op de Bosuil koos hij dan weer voor Llansana, De Cat en Saliba om duelkracht in te bouwen. Beide keuzes pakten verkeerd uit.

Tegen Antwerp hield Hasi rekening met zijn gehavende defensie, met onder meer Kana, Camara en Augustinsson afwezig. Door Cvetkovic op de bank te laten en Llansana als extra buffer voor de verdediging te zetten, wilde hij stabiliteit creëren. In de praktijk draaide het middenveld echter vierkant en ontbraken de aanspeelpunten voorin.

Angulo als wingback is ook om problemen vragen

“Wij waren zoekende, maar dat lag eerder aan een mentaliteitsprobleem dan aan de manier van spelen”, pareerde Hasi na afloop. Toch viel het op dat Anderlecht offensief nauwelijks grip kreeg op de wedstrijd in die eerste fase.

De vergelijking met de bekerkwalificatie op Genk dringt zich op. Die werd afgedwongen met de meer vertrouwde opstelling die ook in het Lotto Park rendeert. De vraag blijft waarom Hasi daar op verplaatsing zo vaak van afwijkt.

Na rust keerde Anderlecht op de Bosuil terug naar zijn gebruikelijke formatie en knokte het zich opnieuw in de match. Llansana werd vervangen door Cvetkovic. “We brachten toen veel meer energie en intensiteit”, klonk het. “Dan groeien we mentaal en fysiek.” Een teken voor Hasi om toch niet te veel aan te passen. Trouwens, Angulo als wingback, dat is ook om problemen vragen.