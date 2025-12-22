Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank

Zulte Waregem werd dit seizoen geen enkele keer weggespeeld door leider en kampioen Union SG. Maar het pakte wel opnieuw geen punten. Ook Jelle Vossen mocht niet proberen het tij te keren in het Dudenpark.

Jelle Vossen begon als redder, roerganger en kapitein aan het seizoen bij Zulte Waregem. Hij scoorde een late gelijkmaker tegen KV Mechelen en speelde 180 minuten in de eerste twee wedstrijden van het seizoen voor Essevee.

277 speelminuten in 19 wedstrijden voor Vossen

Daarna kreeg hij nog eens een helft op bezoek bij Charleroi, maar verder vooral heel korte invalbeurten. In totaal staat hij nu op 277 speelminuten in 19 wedstrijden. Maar dat zijn er dus amper 97 in de laatste 17 wedstrijden.

Acht invalbeurten - waarvan zeven keer dus minder dan een kwartier. Moeilijk om daarin een impact te hebben. Tegen Union SG zelfs opnieuw géén minuten. Coach Sven Vandenbroeck wilde daar achteraf bij rechtenhouder DAZN niet over uitwijden.

Weinig speelkansen voor Jelle Vossen & co

"Geen commentaar? - Neen", tekende Sporza zijn opvallende reactie op. Het is opvallend, zeker aangezien coach Vandenbroeck in het algemeen eigenlijk vrij weinig wisselt. Een paar weken geleden sprak hij daarover wel al eens.



"Laat of weinig wisselen? Het is ook een kwestie van kwaliteit in de breedte en van concurrentie binnen de kern", liet hij optekenen in Leuven na de wedstrijd aldaar twee weken geleden. Soms kan een shockeffect natuurlijk wel eens iets betekenen op het veld.