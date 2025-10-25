Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg

KAA Gent heeft zijn supporters het verjaardagsfeest gegeven waar ze zaten op te wachten. Een heel erg zwak Standard speelde een goede figurantenrol in een droomavondje voor vooral Gandelman en Van Der Heyden. Gent springt onder meer over Anderlecht in de stand.

KAA Gent vierde zijn 125e verjaardag tegen Standard en wilde dat uiteraard in stijl doen. Kosten noch moeite werden gespaard voor sfeer, gezelligheid en tifo's. En Ivan Leko? Die wilde van zijn ploeg een reactie.

Vorige week werd pijnlijk verloren tegen Zulte Waregem met 4-1 en dat mocht tegen Standard - de ex-ploeg van de coach - niet opnieuw gebeuren. Kadri en Kanga waren er wel nog altijd niet bij voor de Buffalo's van Ivan Leko.

Droomstart voor KAA Gent tegen Standard

Matisse Samoise was na schorsing wel terug van de partij, terwijl Skoras al kon invallen. Ook Max Dean kreeg een invalbeurt: hij is eindelijk terug na maandenlang blessureleed. Standard van zijn kant moest het doen zonder de geschorste Abid - u weet welk proces dat is geweest deze week.

In Gent weten ze wat feesten is. De Gentse Feesten duren in de zomer tien dagen lang en ook in de winter zijn er genoeg feestjes in de binnenstad. Aan de Buffalo's om op het veld ook eens te gaan dartelen en op die manier hun supporters alle redenen tot juichen te geven.

Om daartoe te komen moesten ze zelfs niet eens echt tot het gaatje. Op een corner kreeg Standard de bal niet weg en bleek Siebe Van Der Heyden de sterkste om de snelle 1-0 tegen de touwen te drukken, op het kwartier maakte Gandelman er al 2-0 van na een knappe pass binnendoor van Goore.

Geweldige feestzege Gent komt nooit in het gedrang

Vlak voor de koffie deed Van Der Heyden met zijn tweede van de avond de boeken helemaal dicht voor Standard. De Rouches hadden daar in de eerste helft helemaal niets tegenover gesteld en waren bijzonder zwak.

Na de pauze probeerden ze met drie nieuwe mannen de bakens wat te verzetten, maar tot meer dan wat kopballetjes leidde dat niet. Aan de overkant kon Gandelman ook nog zijn tweede van de avond binnenkoppen. Door de 4-0 overwinning springt Gent over Anderlecht in de stand.