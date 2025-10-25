Datum: 25/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12
Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
| 36 reacties
Foto: © photonews

KAA Gent heeft zijn supporters het verjaardagsfeest gegeven waar ze zaten op te wachten. Een heel erg zwak Standard speelde een goede figurantenrol in een droomavondje voor vooral Gandelman en Van Der Heyden. Gent springt onder meer over Anderlecht in de stand.

KAA Gent vierde zijn 125e verjaardag tegen Standard en wilde dat uiteraard in stijl doen. Kosten noch moeite werden gespaard voor sfeer, gezelligheid en tifo's. En Ivan Leko? Die wilde van zijn ploeg een reactie.

Vorige week werd pijnlijk verloren tegen Zulte Waregem met 4-1 en dat mocht tegen Standard - de ex-ploeg van de coach - niet opnieuw gebeuren. Kadri en Kanga waren er wel nog altijd niet bij voor de Buffalo's van Ivan Leko.

Droomstart voor KAA Gent tegen Standard

Matisse Samoise was na schorsing wel terug van de partij, terwijl Skoras al kon invallen. Ook Max Dean kreeg een invalbeurt: hij is eindelijk terug na maandenlang blessureleed. Standard van zijn kant moest het doen zonder de geschorste Abid - u weet welk proces dat is geweest deze week.

In Gent weten ze wat feesten is. De Gentse Feesten duren in de zomer tien dagen lang en ook in de winter zijn er genoeg feestjes in de binnenstad. Aan de Buffalo's om op het veld ook eens te gaan dartelen en op die manier hun supporters alle redenen tot juichen te geven.

Om daartoe te komen moesten ze zelfs niet eens echt tot het gaatje. Op een corner kreeg Standard de bal niet weg en bleek Siebe Van Der Heyden de sterkste om de snelle 1-0 tegen de touwen te drukken, op het kwartier maakte Gandelman er al 2-0 van na een knappe pass binnendoor van Goore.

Geweldige feestzege Gent komt nooit in het gedrang

Vlak voor de koffie deed Van Der Heyden met zijn tweede van de avond de boeken helemaal dicht voor Standard. De Rouches hadden daar in de eerste helft helemaal niets tegenover gesteld en waren bijzonder zwak.

Na de pauze probeerden ze met drie nieuwe mannen de bakens wat te verzetten, maar tot meer dan wat kopballetjes leidde dat niet. Aan de overkant kon Gandelman ook nog zijn tweede van de avond binnenkoppen. Door de 4-0 overwinning springt Gent over Anderlecht in de stand.

Opstellingen

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.14 9
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 15/36 (41.7%)
Meer statistieken
Samoise Matisse 62' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 24/34 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe ⚽ ⚽ 90' 9.32 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 59/65 (90.8%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 90' 7.32 -
  • Nauwkeurige passes: 55/60 (91.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Duverne Jean-Kevin 82' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 90' 7.04 -
  • Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ito Atsuki 81' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Gandelman Omri ⚽ ⚽ 90' 9.04 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Sonko Momodou 68' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Delorge Mathias A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 47/49 (95.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Goore Hyllarion A 68' 6.97 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Bank
Kotto Samuel 0'  
Skoras Michal 22' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante 0'  
Dean Max A 22' 6.94 -
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 9' 6.83  
Meer statistieken
Vandenberghe Tom 0'  
Essaouabi Hatim 8' 7.1  
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 28' 6.89 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
El Âdfaoui Mohammed 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 5.86 6
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Fossey Marlon 90' 5.08 6
  • Nauwkeurige passes: 24/35 (68.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Homawoo Josué 90' 6.02 6
  • Nauwkeurige passes: 44/53 (83%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 74' 6.07 4
  • Nauwkeurige passes: 47/55 (85.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Mohr Tobias 90' 6.59 6
  • Nauwkeurige passes: 53/67 (79.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco 56' 5.09 6
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sahabo Hakim 45' 5.82 5
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
Meer statistieken
Kuavita Leandre 45' 5.92 4
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Said Rafiki 90' 6.26 6
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 45' 5.81 5
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
Meer statistieken
Henry Thomas 90' 6
Bank
Mehssatou Nayel 34' 5.74 6
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
René Mitongo 0'  
Karamoko Ibrahim 16' 5.44 6
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
Meer statistieken
Pirard Lucas 0'  
El Hankouri Mohamed 45' 6.33 6
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Durka Quentin 0'  
Assengue Steeven 0'  
NKada Timothée   45' 5.97 5
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Nielsen Casper   45' 5.46 6
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef KAA Gent - Standard

Vooraf

LIVE: Gent maakt zich op voor groot feest naast het veld, aan Ivan Leko en zijn troepen ...

25/10

KAA Gent beleefde vorige week een horroravond op bezoek bij Zulte Waregem, waar het met 4-1 onderuit ging. Hoog tijd voor beterschap, beseft Ivan Leko. De coach zien zijn e...

