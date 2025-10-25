📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent

Foto: © photonews

KAA Gent heeft zijn jubileum in stijl gevierd. Het speelde zijn eerste thuiswedstrijd sinds de ploeg 125 jaar geleden onder de doopvont werd gehouden tegen Standard en de Buffalo's kwamen met heel wat festiviteiten.

Ivan Leko had vorige week nog zijn excuses gemaakt aan de supporters van KAA Gent na de nederlaag tegen Zulte Waregem. Een week later rekende hij op hun steun om zo voorbij zijn ex-club Standard te raken in de eigen Planet Group Arena.

Vooraf was de match aangekondigd als een groot verjaardagsfeest en dat zouden we ook gaan krijgen. Heel wat legends en ex-spelers uit de geschiedenis van Gent tekenden present voor een rondje door het stadion.

Moses Simon, Sven Kums, Gunther Schepens of Alin Stoica? Kosten noch moeite werden gespaard om zoveel mogelijk kleppers naar het stadion te krijgen - uiteindelijk waren het er meer dan zestig.

En ook de supporters zelf deden uiteraard meer dan een duit in het zakje. Met een paar mooie tifo's deden ze van zich spreken om 125 jaar KAA Gent in de verf te zetten. Het resultaat mocht er dan ook meer dan zijn.

Nu is het aan de spelers om het feestje af te maken. Siebe Van Der Heyden deed alvast al heel vroeg de netten trillen voor Gent, een opsteker voor de fans en voor het vertrouwen. Omri Gandelman maakte er na een kwartier al 2-0 van om Gent zo op rozen te zetten.

