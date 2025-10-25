📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

KAA Gent heeft zijn jubileum in stijl gevierd. Het speelde zijn eerste thuiswedstrijd sinds de ploeg 125 jaar geleden onder de doopvont werd gehouden tegen Standard en de Buffalo's kwamen met heel wat festiviteiten.

En ook de supporters zelf deden uiteraard meer dan een duit in het zakje. Met een paar mooie tifo's deden ze van zich spreken om 125 jaar KAA Gent in de verf te zetten. Het resultaat mocht er dan ook meer dan zijn.

Nu is het aan de spelers om het feestje af te maken. Siebe Van Der Heyden deed alvast al heel vroeg de netten trillen voor Gent, een opsteker voor de fans en voor het vertrouwen. Omri Gandelman maakte er na een kwartier al 2-0 van om Gent zo op rozen te zetten.