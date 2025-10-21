Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem

Zulte Waregem won enigszins verrassend met 4-1 van KAA Gent. Ivan Leko ging na de wedstrijd helemaal uit zijn plaat. Hij voelde de schaamte, maar De Buffalo's moeten natuurlijk nog altijd verder met hun seizoen.

Zulte Waregem is over KAA Gent naar de zesde plaats gesprongen. Beide teams hebben 17 op 33 en over play-off 1 zegt dat natuurlijk nog helemaal niets.

Ivan Leko zegt sorry aan de fans na dramatische nederlaag

"Als de grote baas ben ik beschaamd", opende Ivan Leko zijn persconferentie na de nederlaag tegen Zulte Waregem. Hij liet daarbij geen enkele spaander heel van zijn eigen spelers.

"Ik wil sorry zeggen aan alle supporters die van KAA Gent houden", had hij ook nog een mooie boodschap voor de supporters. "Voor de fans die komen."

Wedstrijd was heel snel uitverkocht

"Deze wedstrijd was het uitvak in een paar uur uitverkocht. Ik zeg sorry aan hen die al komen kijken zijn en ook aan iedereen die nog wil komen", was de oefenmeester van de Buffalo's zeer duidelijk.

De supporters van KAA Gent wilden hun 125-jarig bestaan graag vieren, maar moesten dat in Waregem uiteindelijk in mineur doen. Of het een impact zal hebben op de gevoelens die er volgende week bij het echte feestje in de Planet Group Arena zullen zijn? Dat zal nog moeten blijken.