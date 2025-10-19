Ivan Leko ontploft na blamage tegen Zulte Waregem en laat geen spaander heel van zijn eigen ploeg

We vermoeden dat de spelers van KAA Gent zich volgende week aan een straftraining mogen verwachten. Ivan Leko liet geen spaander heel van zijn eigen ploeg na de 4-1 nederlaag tegen Zulte Waregem.

Dit zal lang nazinderen bij de Buffalo's. KAA Gent verloor zondagavond met 4-1 van Zulte Waregem, wat de club nog dieper in het dal duwt. Een nieuw dieptepunt lijkt bereikt.

"Als je verliest in het voetbal, moet je ten minste waardig verliezen. Je moet met je hart spelen en met ballen. Big balls. Dit was dramatisch, beschamend zelfs", zei Gent-coach Ivan Leko na afloop volgens HLN.

Ivan Leko is vlijmscherp voor zijn eigen ploeg

Dat de Kroaat woedend was, is nog een understatement. "Ik moet sorry zeggen aan iedereen die nog maar iets met KAA Gent te maken heeft. Nu moeten we een put zoeken en ons diep schamen. Sommigen zijn meer met hun haar of hun t-shirt bezig dan met de basiswaarden in een voetbalmatch."

Leko kon niet rekenen op Kanga, Kadri en Skóraś, die geblesseerd waren. Maar van excuses moet de trainer niet weten. "Het zijn ook niet Modric, Messi en Ramos die we gemist hebben, hé."





"Wie gelooft er nog in deze ploeg? We hebben alles kapotgemaakt wat we in vier maanden hebben opgebouwd. Tien stappen terug hebben we gezet. Dit had ik totaal niet zien aankomen. En het is niet de eerste keer dat we soft as hell zijn", besluit Leko, die héél veel werk zal hebben volgende week.