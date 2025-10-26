Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid"

Vincent Euvrard analyseerde met helderheid de trieste prestatie van zijn spelers tegen KAA Gent. De trainer van Standard stelde zichzelf ook in vraag en erkende dat hij niet echt weet wat deze totale offday heeft veroorzaakt.

"We hebben alles weggegeven." Dat was de heldere samenvatting van Vincent Euvrard na de nederlaag van Standard tegen AA Gent. De hoofdcoach van de Rouches besprak zijn analyse van de wedstrijd en hij was duidelijk niet tevreden over het optreden van zijn team.

"Het is een avond om snel te vergeten. We begonnen vrij goed aan de wedstrijd in de eerste vijf minuten, maar als je na acht minuten al te gemakkelijk een corner tegen krijgt... Het stond 2-0 na een kwartier, we hebben helemaal niet bestaan in de eerste helft en we krijgen nog een derde doelpunt tegen vóór de rust, wat de wedstrijd bijna al beslist."

Vincent Euvrard ziet de schade en stelt zichzelf in vraag

In de eerste helft was Siebe Van der Heyden het snelst op de derde bal in het strafschopgebied om de Gentenaren op voorsprong te zetten, waarna hij zijn luchtduel won van Josué Homawoo, Ibe Hautekiet, Rafiki Saïd en Thomas Henry (!) om er vlak voor rust 3-0 van te maken.

"Twee stilstaande fases en veel te gemakkelijk. We waren te zwak aan de bal, slecht in de hoge druk. In alle opzichten hebben we niet bestaan. We probeerden iets in de tweede helft, dat was beter. Maar zelfs dan maken we de kansen niet af om terug in de wedstrijd te komen. En zij scoren met een van hun weinige kansen in de tweede helft de 4-0. Het was veel te zwak van onze kant."





"Als ik een verklaring had, had ik iets aangepast voor de wedstrijd. Het is simpelweg de constatering dat we niet klaar waren voor een grote avond. Het is mijn verantwoordelijkheid om het team goed voor te bereiden, en dat was duidelijk niet het geval."

Standard moet zich herpakken voor twee andere belangrijke wedstrijden

Standard is dus op de slechtste manier aan hun belangrijke week begonnen. Dinsdag reizen de Rouches naar de leider van de Challenger Pro League, SK Beveren, voor de Beker van België, voordat de Waalse derby in Sclessin tegen Sporting Charleroi wacht. De spelers van Vincent Euvrard hadden de kans om vertrouwen te tanken met een eerste 6 op 6 van het seizoen, maar het tegenovergestelde is gebeurd.

"We hebben nog twee wedstrijden deze week. Topsporter zijn betekent ook dat je moet kunnen terugveren na teleurstellingen en slechte prestaties. Dat is wat we moeten doen: we hebben twee dagen om de knop om te draaien en klaar te zijn voor de bekerwedstrijd, en daarna voor de Waalse derby die ons te wachten staat", besloot de hoofdcoach van de Rouches.