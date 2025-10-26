Ramp of niet? Standard krijgt verdict over blessure van Marco Ilaimaharitra te horen

Standard moet enkele weken verder zonder middenvelder Marco Ilaimaharitra. De speler liep een blessure op tegen KAA Gent en mist onder meer het duel met zijn ex-club Charleroi. Coach Vincent Euvrard reageerde op het nieuws en lichtte de personele situatie toe.

Ilaimaharitra mist duel tegen Charleroi

Tijdens de competitiewedstrijd tegen KAA Gent moest Marco Ilaimaharitra het veld verlaten nog voor het uur. De Malagassische middenvelder kampte met pijn aan de adductoren en kon de wedstrijd niet verderzetten.

Volgens de medische staf zal hij meerdere weken niet inzetbaar zijn, zo meldt La Dernière Heure. Daardoor mist hij onder meer de confrontatie met Charleroi, de club waar hij jarenlang actief was. Het duel stond voor hem in het teken van een weerzien, maar dat komt er voorlopig niet.

Coach Vincent Euvrard betreurt het uitvallen van zijn speler. “Het is altijd vervelend om een speler met zoveel kwaliteiten te verliezen, maar ik wil het geen ramp noemen”, stelt hij. Ilaimaharitra was de voorbije weken een vaste waarde op het middenveld en speelde een belangrijke rol in de organisatie van het elftal. Zijn afwezigheid dwingt de technische staf tot herschikkingen.

Alternatieven beperkt voor Vincent Euvrard

De vervangingsmogelijkheden voor Ilaimaharitra zijn volgens de club beperkt. Hakim Sahabo en Léandre Kuavita worden genoemd als mogelijke alternatieven. Beide spelers maken deel uit van de kern, maar beschikken over minder ervaring op het hoogste niveau. De keuze van Euvrard zal afhangen van de trainingsweek en de fysieke paraatheid van de beschikbare spelers.





Daarnaast moest Standard afgelopen weekend ook Henry Lawrence missen. De verdediger keerde terug naar Engeland om de geboorte van zijn kind bij te wonen. Zijn afwezigheid kwam bovenop het blessurenieuws rond Ilaimaharitra, waardoor de personele bezetting verder onder druk kwam te staan. De club bevestigde dat Lawrence op korte termijn opnieuw beschikbaar zal zijn.