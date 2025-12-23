Standard grijpt in en haalt aanvaller vervroegd terug bij Lierse

Uitgeleend aan Lierse in de eerste seizoenshelft, keert Yann Gboua in januari terug naar Standard. Hij zal meetrainen met de A-kern, maar in eerste instantie uitkomen voor SL16 FC, met de mogelijkheid om voor het einde van het seizoen bij de selectie van Vincent Euvrard aan te sluiten.

De wintermercato opent op 6 januari in België. Voor clubs is dat het moment om hun kern bij te sturen richting het seizoenseinde, zowel door versterking te halen als door afscheid te nemen van spelers die niet hebben overtuigd.

Ook Standard zit in die dubbele situatie, enkele dagen voor het einde van het kalenderjaar. Verschillende spelers konden niet overtuigen en zouden via de achterdeur kunnen vertrekken, terwijl de club achter de schermen al volop werkt aan versterking in de strijd om de top zes.

Een terugkeer naar de Champions' Play-offs is uiteraard de absolute prioriteit voor Matricule 16, al wil Standard tegelijk ook het behoud van zijn tweede ploeg verzekeren, die momenteel laatste staat in Eerste Nationale.

In dat kader keert een jong talent dat dit seizoen werd uitgeleend door de Rouches terug voor de tweede seizoenshelft. Yann Gboua, die na de zomerstage in Le Touquet werd verhuurd aan Lierse, maakt begin januari zijn terugkeer naar de Luikse academie.

Yann Gboua keert in januari terug naar Standard

Volgens onze informatie zal de 17-jarige aanvaller deel uitmaken van de groep voor de winterstage in Portugal en krijgt hij opnieuw een kans aan de Maas. Hij zal meetrainen met de A-kern, maar in eerste instantie wedstrijden spelen met de U23, om die ploeg te helpen. Bij sterke prestaties is het niet uitgesloten dat Vincent Euvrard hem ook bij de A-kern zal halen voor enkele wedstrijden voor het einde van het seizoen.





Gboua wordt binnen de academie beschouwd als de snelste speler in pure snelheid en ligt nog onder contract tot 30 juni 2027. Bij Lierse kwam hij echter niet aan de gehoopte speelminuten: hij speelde slechts 31% van de mogelijke minuten in de Challenger Pro League.

Vaak werd hij ook niet op zijn beste positie uitgespeeld. Hij was één keer beslissend, in de zesde ronde van de Beker van België, toen hij scoorde en een assist gaf bij de 0-2-zege van Lierse op het veld van Merelbeke.