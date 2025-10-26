Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge
12' Romeo Vermant
Datum: 26/10/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12
2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit
Jelle Heyman vanuit Bosuilstadion
2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit
Foto: © photonews

Na de 4-0 nederlaag in en tegen Bayern München heeft Club Brugge opnieuw een driepunter kunnen pakken in de Jupiler Pro League. Opo bezoek bij Antwerp had Club genoeg aan een vroeg doelpunt van Romeo Vermant om de zege over de streep te trekken. Bij Antwerp hadden ze de kansen om meer te pakken.

Eerste gevaar meteen raak

Antwerp wou maar al te graag de negatieve reeks van 2 op 18 doorbreken en deed dat door thuis tegen Club Brugge de meeste aanvalslust op de mat te brengen. Niet voor de eerste keer bij de Great Old was het vooral Adekami die het gevaar aanvallend probeerde te forceren, evenwel zonder succes.

Aan de overkant was het eerste grote gevaar meteen raak. Het begon bij een fraaie dribbel van Audoor om ruimte te creëren op de rechterflank. Vermant leek het balbezit teniet te doen met een mindere pass maar veroverde het leer aan de rand van de 16 bij Van Den Bosch en Benitez. Antwerp wou een fout maar kreeg het niet waardoor Vermant om zijn as kon draaien en hard uithalen in de benedenhoek, onhoudbaar voor Nozawa.

Kansarme eerste helft

Veel intensiteit op de grasmat, dat wel. Laforge probeerde te gemoederen vooral te bedaren door met de spelers in gesprek te gaan, enkel Benitez ontsnapte niet aan een gele kaart. Verder zagen we vooral een kansarme wedstrijd op de Bosuil. Verdedigend hield Antwerp de bezoekers goed af maar aan het andere doel kreeg het geen kans bij elkaar gevoetbald. Tzolis had enkele minuten voor rust de 2-0 aan zijn voeten maar trapte hoog over.

Janssen en Hamdaoui

In de tweede helft voerde Antwerp stapje per stapje de druk op rond de 16 van Nordin Jackers. Het begon met afstandsschotjes van Tsunashima en Diawara maar daar bleef het niet bij. Op het uur voetbalde Antwerp na een knappe pass van Benitez een kans bij elkaar in de 16 van Club. De ingevallen Al Sahafi legde achteruit tot bij Hamdaoui maar die trapte van dichtbij hoog over.

Ook Janssen kreeg dé kans om Antwerp op gelijke hoogte te brengen en zijn vertrouwen op te krikken maar slaagde er niet in. Na een aanwezige tweede helft verstuurde Foulon een perfect voorzet richting zijn Nederlandse spits. Maar van dichtbij kon Janssen zijn rechtervoet niet goed tegen de bal zetten waardoor Jackers toch nog in de weg lag.

Na de gemiste kansen kon Club Brugge het evenwicht herstellen op het veld en Antwerp opnieuw wat verder van hun doel houden. Na een ingestudeerde vrije trap kon ook Tzolis nog afwerken maar Nozawa duwde de bal goed uit zijn verste hoek.

We maakten ons klaar voor een prangende slotfase op de Bosuil maar Antwerp leek het meeste kruit al verschoten te hebben meteen na rust. Op basis van de kansen die ze daar bij elkaar voetbalden verdienden ze ook zeker een doelpunt maar de troepen van Stef Wils blijven wel achter met 2 op 21. Club Brugge wint voor de derde keer op rij met het kleinste verschil en staat tot minstens zondagavond gedeeld eerste met Union.

Opstellingen

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.8 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/27 (29.6%)
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 51/63 (81%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 72/79 (91.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Kouyaté Kiki 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 59/73 (80.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Somers Thibo   90' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 20/30 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Diawara Mahamadou 84' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 32/33 (97%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Benítez Mauricio   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Foulon Daam 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Hamdaoui Youssef 66' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Adekami Farouck 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Janssen Vincent 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Bank
Corbanie Kobe 0'  
Al-Sahafi Marwan 45' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 3
Meer statistieken
Babadi Isaac 24' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Valencia Anthony 6' 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Thoelen Yannick 0'  
Bijl Glenn 0'  
Bozhinov Rosen 0'  
Scott Christopher 0'  
David Gabriel 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin   90' 7.6 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 21/54 (38.9%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 61' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Audoor Lynnt 62' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 75' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 46/57 (80.7%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 48/50 (96%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Tresoldi Nicolò 28' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 24' 7.4 -
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Nilsson Gustaf 0'  
Siquet Hugo 5' 7.0  
Meer statistieken
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 15' 6.4 -
Meer statistieken
Vanden Driessche Argus 0'  
Herbeleef Antwerp - Club Brugge
Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

16:00

Club Brugge won zondag met het kleinste verschil op het veld van Antwerp. Blauw-zwart hield de drie punten over aan een moeizame partij, maar Brandon Mechele was na afloop ...

Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest

Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest

16:51 6

2 op 21 en een 14e plaats in het klassement. Neen, het gaat Stef Wils niet voor de wind in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. Kan hij zijn positie bij Antwerp behouden?

Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig"

Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig"

18:05 5

Er was na Antwerp-Club Brugge één duidelijke matchwinnaar: Romeo Vermant. De aanvaller van Club Brugge zorgde voor het enige doelpunt op de Bosuil waardoor Club in het spoo...

Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

18:00

Antwerp verloor opnieuw, dit keer met 0-1 van Club Brugge. Ondanks de nederlaag liet de thuisploeg bij momenten goed voetbal zien. Timmy Simons ziet wel potentieel, maar wa...

Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp

Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp

18:20 1

Voor de derde keer op een rij wint Club Brugge met het kleinste verschil in de Jupiler Pro League. Al had het op de Bosuil toch nog anders kunnen lopen.

Vooraf

LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?

LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?

10:04

Na de 4-0 nederlaag in de Champions League trekt Club Brugge naar de Bosuil voor de topper tegen Antwerp. Blijft Club in het spoor van Union of kan Antwerp eindelijk nog ee...

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 0-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 19:15 STVV STVV
