2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit

Na de 4-0 nederlaag in en tegen Bayern München heeft Club Brugge opnieuw een driepunter kunnen pakken in de Jupiler Pro League. Opo bezoek bij Antwerp had Club genoeg aan een vroeg doelpunt van Romeo Vermant om de zege over de streep te trekken. Bij Antwerp hadden ze de kansen om meer te pakken.

Eerste gevaar meteen raak

Antwerp wou maar al te graag de negatieve reeks van 2 op 18 doorbreken en deed dat door thuis tegen Club Brugge de meeste aanvalslust op de mat te brengen. Niet voor de eerste keer bij de Great Old was het vooral Adekami die het gevaar aanvallend probeerde te forceren, evenwel zonder succes.

Aan de overkant was het eerste grote gevaar meteen raak. Het begon bij een fraaie dribbel van Audoor om ruimte te creëren op de rechterflank. Vermant leek het balbezit teniet te doen met een mindere pass maar veroverde het leer aan de rand van de 16 bij Van Den Bosch en Benitez. Antwerp wou een fout maar kreeg het niet waardoor Vermant om zijn as kon draaien en hard uithalen in de benedenhoek, onhoudbaar voor Nozawa.

Kansarme eerste helft

Veel intensiteit op de grasmat, dat wel. Laforge probeerde te gemoederen vooral te bedaren door met de spelers in gesprek te gaan, enkel Benitez ontsnapte niet aan een gele kaart. Verder zagen we vooral een kansarme wedstrijd op de Bosuil. Verdedigend hield Antwerp de bezoekers goed af maar aan het andere doel kreeg het geen kans bij elkaar gevoetbald. Tzolis had enkele minuten voor rust de 2-0 aan zijn voeten maar trapte hoog over.

Janssen en Hamdaoui

In de tweede helft voerde Antwerp stapje per stapje de druk op rond de 16 van Nordin Jackers. Het begon met afstandsschotjes van Tsunashima en Diawara maar daar bleef het niet bij. Op het uur voetbalde Antwerp na een knappe pass van Benitez een kans bij elkaar in de 16 van Club. De ingevallen Al Sahafi legde achteruit tot bij Hamdaoui maar die trapte van dichtbij hoog over.

Ook Janssen kreeg dé kans om Antwerp op gelijke hoogte te brengen en zijn vertrouwen op te krikken maar slaagde er niet in. Na een aanwezige tweede helft verstuurde Foulon een perfect voorzet richting zijn Nederlandse spits. Maar van dichtbij kon Janssen zijn rechtervoet niet goed tegen de bal zetten waardoor Jackers toch nog in de weg lag.

Na de gemiste kansen kon Club Brugge het evenwicht herstellen op het veld en Antwerp opnieuw wat verder van hun doel houden. Na een ingestudeerde vrije trap kon ook Tzolis nog afwerken maar Nozawa duwde de bal goed uit zijn verste hoek.

We maakten ons klaar voor een prangende slotfase op de Bosuil maar Antwerp leek het meeste kruit al verschoten te hebben meteen na rust. Op basis van de kansen die ze daar bij elkaar voetbalden verdienden ze ook zeker een doelpunt maar de troepen van Stef Wils blijven wel achter met 2 op 21. Club Brugge wint voor de derde keer op rij met het kleinste verschil en staat tot minstens zondagavond gedeeld eerste met Union.