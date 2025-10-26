Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest

2 op 21 en een 14e plaats in het klassement. Neen, het gaat Stef Wils niet voor de wind in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. Kan hij zijn positie bij Antwerp behouden?

Sterke tweede helft

Tegen Club Brugge ging Antwerp met 0-1 onderuit maar Antwerp toonde zich wel strijdvaardig in de nederlaag. Vooral in de tweede helft sprokkelde de Great Old enkele kansen die wel tot een doelpunt konden leiden. Uiteindelijk lukte scoren toch niet waardoor Antwerp voor de zevende wedstrijd op rij niet tot winnen kwam.

"Organisatorisch stond het in de eerste helft best oké", opende Stef Wils op de persconferentie. "Maar bij het tegendoelpunt moeten we die bal sneller ontzetten. Ze scoren uit een halve kans eigenlijk. Aan de bal was het net iets te weinig. Dat heb ik aan de rust aangegeven, dat we te weinig respect hadden en meer lef moesten tonen", aldus Wils.

En dat lukte duidelijk want in de tweede helft kregen zowel Janssen als Hamdaoui een grote kans om de gelijkmaker te maken maar die kansen werden de nek omgewrongen. "Om te winnen moet je scoren en dat is vandaag niet gebeurd. Maar in de tweede helft hebben we het Antwerp gezien dat we moeten zien. Met vechtlust en lef aan de bal."





Wankele stoel

Maar komt die ommezwaai in vechtlust en durf aan de bal niet te laat? Na 12 wedstrijden heeft Antwerp nog maar 2x gewonnen en dateert de vorige driepunter al van augustus. "Ik ben alleszins niet bezig met of ik hier volgende week nog zit", is Stef Wils zelf duidelijk. "Ik focus me op de dingen waar ik invloed op heb en dat is mijn ploeg en het spel van mijn ploeg. Verder kan ik weinig zeggen."

Komende woensdag komt voor Antwerp in de beker alleszins wel dé kans om opnieuw met de zege aan te knopen. Woensdag komt namelijk Challenger Pro League-club Eupen op bezoek in het Bosuilstadion. De laatste kans voor Wils om zijn vel te redden?