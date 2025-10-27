Janssen-probleem bij Antwerp: "Het was het eerste wat hij zei"

Vincent Janssen worstelt dit seizoen enorm met zijn doelpuntenproductie. De 31-jarige spits van Royal Antwerp FC staat al tien wedstrijden droog en miste zondag nog een paar cruciale kansen voor zijn ploeg.

Zijn laatste doelpunt dateert van 3 augustus tegen Racing Genk. Sindsdien liet hij onder meer tegen Cercle Brugge (1-1), Standard (1-0) en Club Brugge enkele grote mogelijkheden onbenut. Ook tegen Club Brugge miste hij van dichtbij.

Coach Stef Wils erkent de moeilijke fase van zijn kapitein. “Ik ben zopas even bij Vincent langsgeweest. Het eerste wat hij zei, was dat die kans er absoluut in moest. Hij zit er heel hard mee in.” Wils benadrukt dat Janssen wéét welke verantwoordelijkheid hij draagt: “Als kapitein, als spits, als grootverdiener. Hij voelt dat Antwerp niet zonder hem kan.”

Ook ploeggenoten proberen Janssen te steunen. Foulon: “Ach, ‘Vinnie’ heeft genoeg kwaliteiten en ervaring om de volgende keer de bal wel gewoon binnen te leggen. We mogen hem niet in vraag stellen.” Ondanks die steun blijft de druk groot op de spits, zeker nu Antwerp pas veertiende staat in het klassement.

Stef Wils op zoek naar kantelmoment

Wils ziet in de tweede helft tegen Club Brugge wél perspectief: “We hebben het Antwerp gezien dat we willen zien. Alleen blijven we weer met lege handen achter. Wij zoeken naar een kantelmoment en je voelt dat dat dichterbij komt. Alleen moet je zo’n moment ook grijpen.”





De Bosuil moet hopen dat Janssen zijn ritme snel terugvindt. Woensdag wacht Eupen in de beker, en zondag Sint-Truiden in de competitie. Antwerp heeft dringend de goals van zijn kapitein nodig om uit de huidige crisis te geraken.