Janssen-probleem bij Antwerp: "Het was het eerste wat hij zei"

Janssen-probleem bij Antwerp: "Het was het eerste wat hij zei"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vincent Janssen worstelt dit seizoen enorm met zijn doelpuntenproductie. De 31-jarige spits van Royal Antwerp FC staat al tien wedstrijden droog en miste zondag nog een paar cruciale kansen voor zijn ploeg.

Zijn laatste doelpunt dateert van 3 augustus tegen Racing Genk. Sindsdien liet hij onder meer tegen Cercle Brugge (1-1), Standard (1-0) en Club Brugge enkele grote mogelijkheden onbenut. Ook tegen Club Brugge miste hij van dichtbij.

Coach Stef Wils erkent de moeilijke fase van zijn kapitein. “Ik ben zopas even bij Vincent langsgeweest. Het eerste wat hij zei, was dat die kans er absoluut in moest. Hij zit er heel hard mee in.” Wils benadrukt dat Janssen wéét welke verantwoordelijkheid hij draagt: “Als kapitein, als spits, als grootverdiener. Hij voelt dat Antwerp niet zonder hem kan.”

Ook ploeggenoten proberen Janssen te steunen. Foulon: “Ach, ‘Vinnie’ heeft genoeg kwaliteiten en ervaring om de volgende keer de bal wel gewoon binnen te leggen. We mogen hem niet in vraag stellen.” Ondanks die steun blijft de druk groot op de spits, zeker nu Antwerp pas veertiende staat in het klassement.

Stef Wils op zoek naar kantelmoment

Wils ziet in de tweede helft tegen Club Brugge wél perspectief: “We hebben het Antwerp gezien dat we willen zien. Alleen blijven we weer met lege handen achter. Wij zoeken naar een kantelmoment en je voelt dat dat dichterbij komt. Alleen moet je zo’n moment ook grijpen.”

De Bosuil moet hopen dat Janssen zijn ritme snel terugvindt. Woensdag wacht Eupen in de beker, en zondag Sint-Truiden in de competitie. Antwerp heeft dringend de goals van zijn kapitein nodig om uit de huidige crisis te geraken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Vincent Janssen

Meer nieuws

Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid Analyse

Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid

11:00
1
🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen?

🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen?

09:30
11
Schitterend initiatief: supporters KV Mechelen en OH Leuven slaan handen in elkaar

Schitterend initiatief: supporters KV Mechelen en OH Leuven slaan handen in elkaar

11:20
Ook Nicky Hayen vreest voor nieuwe zware blessure bij Bjorn Meijer Reactie

Ook Nicky Hayen vreest voor nieuwe zware blessure bij Bjorn Meijer

20:08
'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler'

'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler'

20:30
2
"KV Mechelen begrijpt het niet of geeft het nog niet toe, maar het is meer geschikt voor uitwedstrijden" Opinie

"KV Mechelen begrijpt het niet of geeft het nog niet toe, maar het is meer geschikt voor uitwedstrijden"

10:15
Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze

Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze

10:00
1
🎥 Courtois buiten zinnen en dat had Lamine Yamal al vooraf opgewekt: politie moest hem beschermen

🎥 Courtois buiten zinnen en dat had Lamine Yamal al vooraf opgewekt: politie moest hem beschermen

10:30
Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp Reactie

Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp

18:20
3
Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig" Reactie

Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig"

18:05
19
Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden"

Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden"

08:40
25
Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

18:00
9
Legendarische doelman van Real Madrid en Spaans nationaal elftal overleden

Legendarische doelman van Real Madrid en Spaans nationaal elftal overleden

09:20
Opmerkelijk: excuses voor Thorsten Fink van zijn collega/tegenstander

Opmerkelijk: excuses voor Thorsten Fink van zijn collega/tegenstander

08:20
Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief"

Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief"

08:00
7
Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest Reactie

Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest

16:51
16
Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien

Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien

07:20
1
📷 Het regent blessures bij de Rode Duivels: nog eentje de lappenmand in na vuile tackle

📷 Het regent blessures bij de Rode Duivels: nog eentje de lappenmand in na vuile tackle

07:40
Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

16:00
Jesper Fredberg haalt oude bekende van Anderlecht naar Sampdoria

Jesper Fredberg haalt oude bekende van Anderlecht naar Sampdoria

06:30
2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit

2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit

15:24
"Opnieuw de moeite waard": Thibaut Courtois oogst bijzonder veel bijval met iets bijzonders

"Opnieuw de moeite waard": Thibaut Courtois oogst bijzonder veel bijval met iets bijzonders

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/10: Cvetkovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/10: Cvetkovic

23:00
Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld

Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld

15:24
1
'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer'

'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer'

23:00
1
📷 'Aston Villa gaat resoluut tegen transfergeruchten rond Youri Tielemans in'

📷 'Aston Villa gaat resoluut tegen transfergeruchten rond Youri Tielemans in'

22:30
Union wint van STVV en dankt invaller Kevin Rodriguez

Union wint van STVV en dankt invaller Kevin Rodriguez

21:12
Ramp of niet? Standard krijgt verdict over blessure van Marco Ilaimaharitra te horen

Ramp of niet? Standard krijgt verdict over blessure van Marco Ilaimaharitra te horen

21:20
Johan Boskamp heeft een heel duidelijke boodschap over Vincent Kompany

Johan Boskamp heeft een heel duidelijke boodschap over Vincent Kompany

22:00
📷 'Anderlecht krijgt met stevige concurrentie af te rekenen voor nieuwe winger'

📷 'Anderlecht krijgt met stevige concurrentie af te rekenen voor nieuwe winger'

21:00
1
🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois

🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois

21:40
9
Twee afgekeurde doelpunten in Limburg: KRC Genk lijdt nu ook puntenverlies tegen La Louvière

Twee afgekeurde doelpunten in Limburg: KRC Genk lijdt nu ook puntenverlies tegen La Louvière

20:29
Zulte Waregem ootmoedig na puntendeling bij Cercle Brugge

Zulte Waregem ootmoedig na puntendeling bij Cercle Brugge

19:45
2
Jonas De Roeck gooit alles op tafel bij Club NXT en ontkent in alle talen wat iedereen van hem denkt

Jonas De Roeck gooit alles op tafel bij Club NXT en ontkent in alle talen wat iedereen van hem denkt

19:00
Patris doet boekje open over financiële kant van zijn transfer en zijn positie in rivaliteit tussen Anderlecht

Patris doet boekje open over financiële kant van zijn transfer en zijn positie in rivaliteit tussen Anderlecht

19:30
Stijn Stijnen neemt geen blad voor de mond na flater van doelman van Patro Eisden

Stijn Stijnen neemt geen blad voor de mond na flater van doelman van Patro Eisden

20:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

Nieuwste reacties

Artevelde Artevelde over Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze cartman_96 cartman_96 over Cristiano Ronaldo is er bijna: legendarische en ongrijpbaar gewaande kaap is in zicht DKMA DKMA over 🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen? rafke pafke rafke pafke over Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden" Soloria Soloria over Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid franchi franchi over 'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler' franchi franchi over 🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois Obiku Obiku over Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief" franchi franchi over 'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer' Swakken Swakken over Stijn Stijnen neemt geen blad voor de mond na flater van doelman van Patro Eisden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved