🎥 Ivan Leko pakt uit met klassegebaar richting spelers van KAA Gent

Ivan Leko heeft er een bewogen twee weken opzitten. De Kroaat stapte onlangs over naar Club Brugge en keek zondag ex-club KAA Gent in de ogen. Met een 2-1-zege als resultaat.

Leko maakte totaal onverwacht de gevoelige overstap van Gent naar Club Brugge, nadat Nicky Hayen de laan uitgestuurd was vanwege tegenvallende resultaten. Vooral de manier waarop Leko de overstap maakte, werd niet goed onthaald in Gent.

Club zou namelijk geen contact hebben opgenomen, waardoor de Buffalo's compleet uit de lucht vielen. Zondag ontving Leko met Club Brugge Gent in wat altijd – maar nu nog meer – een beladen wedstrijd is.

Mooi gebaar van Leko

Leko stelde zich voor de wedstrijd alvast heel sportief en respectvol op, bewijzen beelden van DAZN op X. Samen met Nicolas Still, zijn assistent, groette hij de Gent-spelers één voor één toen ze aankwamen in Jan Breydel.

Dat is een mooi gebaar van Leko, die in totaal een goede vijf maanden en, om precies te zijn, negentien matchen aan het roer stond in de Arteveldestad.

Nu staat de Kroaat voor de tweede keer aan het hoofd van Club Brugge, waar hij een contract ondertekende tot midden 2028. Een signaal dat het bestuur van blauw-zwart sterk gelooft in de nieuwe coach, die in 2017/18 al eens de titel pakte met de Bruggelingen.



