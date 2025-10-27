Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest"

Antwerp verloor op zondag in eigen huis van Club Brugge. Na een tweede helft waarin het voldoende kansen kreeg, vergat The Great Old zichzelf te belonen. Daardoor worden de komende wedstrijden steeds belangrijker.

Opnieuw geen zege voor Antwerp afgelopen weekend. Het verloor in eigen huis met het kleinste verschil van Club Brugge en wacht al sinds eind augustus, toen het KV Mechelen versloeg, op een nieuwe competitiezege.

Analist Patrick Goots vond het een te vermijden nederlaag voor Antwerp. "Het is weer spijtig dat Antwerp door een te vermijden doelpunt op achterstand kwam, en vervolgens voldoende kansen had om mínstens één keer te scoren. In de tweede helft heeft het een kwartier tot twintig minuten lang, met het publiek erachter, gedomineerd", vertelt hij bij Gazet van Antwerpen.

Belangrijke bekerclash

Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp en Stef Wils, te beginnen met komende woensdag tegen tweedeklasser Eupen in de beker: "Die bekerkwalificatie wordt nu zéér belangrijk voor Stef. Máár het zal anders zijn dan zondag. Qua sfeer – er zal minder volk aanwezig zijn. En Antwerp zal zélf het spel moeten maken."

Na die bekeropdracht komen er volgens Goots ook belangrijke weken aan in de competitie: "Naast een bekerzege is een 7 op 9 tegen STVV, La Louvière en Dender in de competitie een must. Dat betekent vier matchen na mekaar niet verliezen. Je moet nu eindelijk eens die kloof met de top zes gaan verkleinen, want stel je voor dat je zondag op Stayen verliest… Dan bedraagt de achterstand al tien punten."

De kans dat Antwerp de top zes haalt, wordt met de week kleiner. Op dit moment is dat ook even niet aan de orde. Een bekerzege tegen Eupen kan de druk even wegnemen, al is vooral de partij tegen STVV van groot belang.