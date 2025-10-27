🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen?

Club Brugge kwam zondag snel op voorsprong op de Bosuil via Romeo Vermant. Kort daarna claimde Christos Tzolis een strafschop nadat Antwerp-verdediger Daam Foulon hem met twee handen omver duwde in het strafschopgebied. Scheidsrechter Nicolas Laforge zag er echter geen penalty in.

De situatie leverde meteen discussie op. Sommigen vinden dat de duwfout van Foulon duidelijk was en dat Club een kans op 0-2 werd ontnomen. Anderen menen dat Tzolis te theatraal viel en dat Laforge een correcte beslissing nam door door te spelen.

Voor Antwerp kwam het vroege doelpunt van Vermant hard aan. De thuisploeg stond meteen onder druk en moest zich herpakken om niet verder achterop te raken in het klassement.

Dit leek toch op een penaltyfout

Zelfs na de kans op de penalty bleef Club dreigen. Tzolis miste kort voor rust een reuzenkans, wat de controverse rond de eerdere beslissing nog groter maakte. Bij 0-2 was de match zo goed als gespeeld gezien de aanvallende onmacht van Antwerp. Vooral efficiëntie speelt de mannen van de Bosuil parten.

In de tweede helft liet Antwerp kansen liggen via Hamdaoui en Janssen, terwijl Club Brugge weinig gevaar meer stichtte. De vroege 0-1 bleek uiteindelijk voldoende voor de overwinning.





Zo behaalde Club Brugge de vierde opeenvolgende overwinning en de vraag of er een penalty had moeten vallen werd zo wat overbodig. Maar toch...