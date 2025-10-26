Ook Nicky Hayen vreest voor nieuwe zware blessure bij Bjorn Meijer

Het zit Bjorn Meijer niet mee. Nadat hij vorig jaar lang geblesseerd was, lijkt het opnieuw ernstig mis te gaan voor de Nederlandse linksachter.

Sukkelseizoen 24/25

Vorig seizoen speelde Bjorn Meijer amper 11 van de 40 competitiewedstrijden bij Club Brugge wegens blessures. Het begon met een knieblessure waar hij aan geopereerd werd, vervolgens een dijbeenblessure in november en vanaf april een hamstringblessure. Goed voor in totaal 53 gemiste wedstrijden sinds mei 2024.

Vanaf het einde van de play offs deed Meijer opnieuw mee bij Club Brugge, zij het vooral als doublure van De Cuyper of Seys. Ook dit seizoen krijgt Seys de voorkeur op de 22-jarige Meijer. Vooral balen voor de Nederlander was dat hij afgelopen zomer een transfer naar Feyenoord door de neus geboord zag.

In tranen van het veld

Maar ook dit seizoen slaat het noodlot toe voor Meijer. Want in de wedstrijd tegen Antwerp ging hij in tranen geblesseerd naar de kant. Een nieuwe zware blessure lonkt voor de Nederlander.

Dat denkt ook zijn trainer Nicky Hayen. Op de persconferentie achteraf liet hij ook zijn licht schijnen over de blessure van zijn speler. "Als je zo neergaat, sprintend in een counter, dan weet je gewoon dat het er niet goed uit ziet. Hij is niet lang geleden nog geblesseerd geweest dus logisch dat dit een klap is voor hem."





😔 | Een zichtbaar geëmotioneerde Bjorn Meijer moet het veld verlaten met een nieuwe blessure. Veel beterschap, Bjorn! 🏥🙏 #ANTCLU pic.twitter.com/HXlH5SAdmp — DAZN België (@DAZN_BENL) October 26, 2025

"We willen dat hij zo snel mogelijk terugkomt", hoopt zijn ploegmaat Romeo Vermant alvast. "Het is logisch om van het ergste uit gaat als je daar iets voelt. Nu is het nog even afwachten wat de scan zegt om dan opnieuw op te bouwen."