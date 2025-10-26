Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld

Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld
Foto: © photonews

Het liep opnieuw in het honderd voor Bjorn Meijer. De Nederlandse verdediger van Club Brugge liep een blessure op tijdens de wedstrijd tegen Antwerp, en het ziet er écht niet goed uit.

Club Brugge nam het zondagnamiddag op tegen Antwerp. Terwijl de bezoekers op een overwinning leken af te stevenen ging het helemaal mis voor Bjorn Meijer.

Zo'n 10 minuten voor het einde van de partij knalde de Nederlandse flankverdediger een afvallende bal in de handen van Antwerp-doelman Taishi Nozawa. Die zette op zijn beurt een counteraanval in gang.

Bjorn Meijer lijkt opnieuw zwaar geblesseerd te zijn

Meijer sprintte terug, maar greep plots naar het rechterdijbeen. Hij ging liggen en meteen werd duidelijk dat zijn wedstrijd erop zat. De winger werd even verzorgd op het veld en maakte kort nadien plaats voor Hugo Siquet.

Met zijn gezicht in zijn truitje en tranen in de ogen verliet hij het veld. Het is de zoveelste tegenslag voor Meijer. De 22-jarige speler miste in totaal al 76 (!) wedstrijden vanwege blessures.

Daar komen er nu ongetwijfeld weer een aantal bij. Voor Club, dat al voorzichtig omging met Meijer, is het ook weer een domper. Hij viel pas rond het uur in voor Seys.

