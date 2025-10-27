Analyse Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid

Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid
Foto: © photonews

De positie van Stef Wils bij Antwerp staat zwaar onder druk. Na elf speeldagen staat de club op 11 op 36, een teleurstellende start die meteen vragen oproept over de rol van de coach. Maar is er beter uit deze ploeg te halen? 

De wedstrijd tegen Club Brugge maakte opnieuw pijnlijk duidelijk waar de ploeg tekortschiet. Antwerp creëerde nauwelijks kansen en miste de scherpte voor het doel. De verdedigende fouten waren merkbaar, maar vooral het gebrek aan scorend vermogen maakt het de ploeg bijna onmogelijk om wedstrijden te winnen. Zelfs ervaren spelers als Janssen lieten grote kansen liggen.

Het probleem zit dieper dan één wedstrijd of één speler. De selectie mist stabiliteit en ervaring, en de transferpolitiek van de afgelopen jaren heeft dit verergerd. Belangrijke spelers zijn vertrokken, terwijl adequate vervangers vaak niet werden aangetrokken. Dat legt een zware druk op zowel Wils als de overgebleven kern.

2 goals in 7 matchen, dan heb je een probleem

Tactisch lijkt Antwerp onder Wils nog niet volledig te functioneren. De ploeg worstelt met creativiteit op het middenveld en heeft moeite om structureel druk te zetten. Ook defensief wordt niet altijd de rust bewaard, waardoor de kleine foutjes vaak direct leiden tot tegendoelpunten.

Het scorend vermogen is het grootste pijnpunt. Met amper een twee goals in zeven wedstrijden wordt het bijna onmogelijk om de kloof naar de middenmoot te dichten. Zelfs een solide verdedigende organisatie kan een team niet redden als de afwerking ontbreekt, en dat legt Wils voortdurend bloot aan kritiek.

Uiteindelijk is de verantwoordelijkheid voor de huidige crisis verdeeld. Wils draagt zijn deel, maar de bredere problemen bij de club – een beperkte kern, een defensieve kwetsbaarheid en een gebrek aan scorend vermogen – maken dat het oordeel over de trainer genuanceerd moet zijn. 

