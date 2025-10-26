Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

Club Brugge won zondag met het kleinste verschil op het veld van Antwerp. Blauw-zwart hield de drie punten over aan een moeizame partij, maar Brandon Mechele was na afloop niet volledig tevreden over het spel van zijn ploeg.

Club Brugge won zondagnamiddag met 0-1 op het veld van Antwerp. De thuisploeg verdiende meer, maar blauw-zwart kon de overwinning dus wel over de streep treken. Na afloop verscheen Brandon Mechele niet helemaal gelukkig voor de camera's van DAZN.

"In de tweede helft hadden we het niet meer in handen", geeft hij eerlijk toe. "Je kan zeggen dat we gestopt zijn met voetballen. Ze durfden iets meer en waren agressiever. Daar hadden we het moeilijker mee. Maar goed, we houden de nul en we winnen, dus iedereen blij denk ik."

Club Brugge wint, maar overtuigt niet op Antwerp

Maar blij zag Mechele er echt niet uit. Of Club eens nood heeft aan een referentiematch. "Goh, zolang we winnen is dat het belangrijkste. Maar het zou wel fijn zijn dat we een wedstrijd eens rustiger kunnen uitspelen, met meer dan één doelpunt verschil."

Club Brugge speelt weer veel wedstrijden op korte tijd. De blessure van Bjorn Meijer komt dan ook als een grote klap. "We gaan iedereen nodig hebben, het is weer een drukke periode. Hopelijk is iedereen fit. Nu ja, dat is al niet meer het geval met Bjorn (Meijer) die uitvalt. Hopelijk is het niet te erg."





"Dat wens je niemand toe. Hij was weer heel goed bezig, hij zat er goed in. Ik hoop gewoon dat het gaat meevallen", besluit Mechele.