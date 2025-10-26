Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

Antwerp verloor opnieuw, dit keer met 0-1 van Club Brugge. Ondanks de nederlaag liet de thuisploeg bij momenten goed voetbal zien. Timmy Simons ziet wel potentieel, maar waarschuwt dat er dringend gewonnen moet worden.

Na de nederlaag tegen Standard (die in totaal vier dagen lang duurde) was het alweer net niet voor Antwerp. The Great Old verloor in eigen huis met 0-1 van Club Brugge.

Maar het had zo niet moeten lopen, want Antwerp had meer kansen en verdiende eigenlijk meer. De club staat momenteel 14e met 11 punten, en zo lijken de Champions' Play-offs heel ver weg.

Antwerp in Play-off 1?

Toch zouden ze er volgens Timmy Simons wel iets te zoeken hebben. "Als ik me baseer op het spelpeil zou ik zeggen, ja", vertelde de voormalige coach van onder meer Dender en Westerlo bij DAZN.

"Vooral in de tweede helft, maar ook in de vorige wedstrijden, konden ze toch heel wat kansen creëren. Maar dan je moet wel beginnen die wedstrijden winnen." En net daar wringt het schoentje.





"De manier waarop is belangrijk. Het is zoals Frank Boeckx voor de match zei, je moet die matchen winnen. Anders wordt het gat zo groot, dat haal je niet meer in dan", besluit Simons. "Dat is zo. Dan moet je een geweldige reeks neerzetten om het nog in te halen", pikte Peter Vandenbempt nog in.