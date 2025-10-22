Bekergooier in Standard-Antwerp gaat het zich lang beklagen: schadeclaims van Antwerp, Standard en DAZN

De bekergooier die vrijdagavond in de slotminuten van Standard-Antwerp zijn beker richting scheidsrechter Lothar D'Hondt wierp, riskeert een bijzonder zware straf.

Het incident, dat leidde tot het stilleggen van de wedstrijd op Sclessin, kan voor de jonge man van 26 niet alleen sportief maar ook financieel en juridisch verstrekkende gevolgen hebben. Volgens sportjurist Renaud Duchêne kan de schade oplopen tot tienduizenden euro’s naast een stadionverbod, schrijft Sudinfo.

“Het gaat hier om een klassieke burgerlijke aansprakelijkheid", legt Duchêne uit in de krant. “Er is sprake van een fout, een schade en een oorzakelijk verband. Als de dader duidelijk geïdentificeerd is op de beelden, zal het moeilijk worden om de fout te ontkennen."

"Het gooien van een beker is verboden, zowel door het reglement van de club als door de voetbalwet.” De advocaat benadrukt wel dat sluitend bewijs essentieel blijft: “In een rechtsstaat veroordeel je geen groep, maar een individu.”

Standard, Antwerp en DAZN kunnen ook nog schadevergoeding claimen

De bal ligt niet alleen bij de dader. Standard zelf riskeert een boete van de Pro League, die kan oplopen tot 50.000 euro, en zal zich vermoedelijk richten tot de supporter om die schade te verhalen. Daarnaast kunnen ook andere partijen hun verlies proberen te verhalen: de stad Luik, die extra politie moest inzetten; DAZN, dat zijn technische installaties opnieuw moest opbouwen; en zelfs de Pro League en KBVB, die een imagoschade kunnen claimen. “Zo’n scène geeft geen goed beeld van het Belgische voetbal,” stelt Duchêne.

Daarbovenop kan ook Antwerp, dat zich benadeeld voelt door de hele situatie, juridische stappen ondernemen. De club heeft alvast advocaat Kris Luyckx, bekend van het Footbelgate-dossier, onder de arm genomen. De man die de beker gooide, kan zo geconfronteerd worden met een “megaproces” waarin meerdere partijen zich burgerlijke partij stellen.

Volgens de jurist rest de man enkel nog berouw en medewerking om de schade te beperken. “Erkenning, excuses en een bereidheid om te vergoeden zullen cruciaal zijn", aldus Duchêne. “Een blanco strafblad kan helpen, maar de lijn is overschreden. Het signaal moet duidelijk zijn: de passie van het voetbal mag nooit leiden tot dit soort gedrag."