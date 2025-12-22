Opmerkelijke ingreep van Mazzu levert niets op: "Dat is de eerste keer in mijn carrière"

OH Leuven ontving zondag Cercle Brugge in een kelderduel. De Vereniging had al een hele tijd niet meer kunnen winnen, maar ging met de volle buit aan de haal aan Den Dreef. Tot grote frustratie van OHL-coach Felice Mazzu.

Cercle aasde al sinds 23 augustus op een zege. OH Leuven wilde groen-zwart nog wat langer doen wachten, maar daar hadden de bezoekers geen zin in. Vooral Gerkens was de grote man bij Cercle.

De middenvelder bracht de Bruggelingen al snel op voorsprong door in één tijd binnen te werken: 0-1. Niet veel later was Gerkens daar opnieuw voor de 0-2. Een dubbele mokerslag was het voor OHL, dat niet meer kon scoren en Cercle tot op drie punten ziet naderen in de stand.

Felice Mazzu met vroege dubbele wissel

"Onze eerste helft was schandalig", tekende Sporza een eerste reactie op van OHL-coach Felice Mazzu. "Als je maar één helft op de afspraak bent, dan kan je geen wedstrijd winnen."

"We werden overweldigd in de eerste helft, verloren veel duels", weet Mazzu. "Bij Cercle was er ook meer diepgang, we verdedigden slecht en er zat te veel afval in ons spel. Als je aan de wedstrijd begint met een gebrek aan intensiteit en concentratie, dan slik je doelpunten. We zijn vandaag heel snel afgestraft."

Hij greep al snel in met een opmerkelijke move. "Die dubbele wissel na 28 minuten? Dat is de eerste keer in mijn carrière. We moesten ingrijpen om de situatie om te draaien in de eerste helft. Ik had meerdere spelers kunnen vervangen, enkelen hebben jammer genoeg de prijs betaald. Op Nyakossi na had ik iedereen in de eerste helft kunnen vervangen", aldus Mazzu.