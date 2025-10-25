Datum: 25/10/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12
Teleurstelling langs twee kanten: Westerlo en Dender houden elkaar in evenwicht
Teleurstelling langs twee kanten: Westerlo en Dender houden elkaar in evenwicht
Foto: © photonews

FCV Dender speelde zaterdag met 1-1 gelijk op het veld van Westerlo. De Kemphanen verdienden meer, maar waren verre van efficiënt. Dender pakte zijn vierde punt van het seizoen.

Dender ging zaterdag op bezoek bij Westerlo. Charaï zette Piedfort centraal achteraan, terwijl Van den Keybus op het middenveld startte na de blessure van Rommens. Toshevski verving Berte bij Dender, Viltard kwam in de plaats van Rodes en Fredrick mocht ook starten. Opvallend genoeg werd kapitein Kobe Cools naar de bank verwezen.

De bezoekers pakten uit met een flitsende start, en dat leverde meteen iets op. Kvet en Sambu combineerden mooi vanop rechts. Nsimba liet de voorzet van Sambu door zijn benen gaan waarna Toshevsi in een leeg doel kon afwerken.

Blitzstart van Dender

Westerlo was duidelijk nog niet goed wakker en betaalde dat cash: 0-1 na twee minuten spelen. Jammer voor coach Charaï, die voor de wedstrijd benadrukte hoe belangrijk een goede start was.

Onmiddellijk na het tegendoelpunt nam Westerlo de wedstrijd in handen en creëerde het momentum. Na een schot van Ferri op doel, trapte Sakamoto op de paal. De Kemphanen bleven de controle grotendeels behouden, maar zonder nog echt gevaarlijk te zijn in de rest van de eerste helft. Dender kwam weinig aan het doel van de tegenstander, maar dat was niet hun grootste zorg. We gingen rusten met een 0-1-tussenstand.

Westerlo domineerde, maar was allesbehalve efficiënt

Na de koffie kwam Westerlo meteen sterk uit de kleedkamer. Ferri en Sayyadmanesh kregen degelijke kansen, maar pas in minuut 65 konden de Kemphanen de verdiende gelijkmaker scoren via Van den Keybus. Dender riep het over zichzelf af door zo passief te spelen. De bezoekers hadden geen enkele intentie om nog iets te forceren vooraan.

Dat resulteerde in eenrichtingsvoetbal, en na de rust stond er eigenlijk ook maar één ploeg op het veld. In de tweede helft kon Dender twee keer echt gevaarlijk zijn met een schot van Ferraro en een kopbal van Nsimba, terwijl Westerlo het spel controleerde en op zoek ging naar het winnende doelpunt. De thuisploeg bleef echter op een muur stuiten, waardoor de wedstrijd op een 1-1-gelijkspel eindigde.

Een punt op verplaatsing voor Dender

Voor Dender is dit al het vierde gelijkspel van het seizoen. De club wacht nog steeds op zijn eerste overwinning van het seizoen en blijft met 4 op 36 achter. Dramatische cijfers die nog slechter zijn dan wat Beerschot afgelopen seizoen presteerde. Westerlo hijst zich naast KRC Genk en Charleroi in het klassement naar een negende plaats met 15 punten.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.51 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Reynolds Bryan 90' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 45/56 (80.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 58/65 (89.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bayram Emin 90' 7.42 -
  • Nauwkeurige passes: 51/62 (82.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kimura Seiji 90' 7.24 -
  • Nauwkeurige passes: 58/68 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Van Den Keybus Thomas 84' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Haspolat Dogucan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 40/49 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 8
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 7/15 (46.7%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar 74' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa A 90' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Alcocer Josimar 88' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Nacho Ferri   74' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 4/10 (40%)
  • Schoten op doel: 2/6
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Lapage Amando 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Bujupi Eliot   6' 6.31  
Meer statistieken
Cordero Antoñito 2' 6.89  
Meer statistieken
Mebude Adedire 16' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vaesen Kyan 16' 6.73 -
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Fixelles Mathias 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Mbamba Lucas 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 90' 7.15 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/28 (25%)
Meer statistieken
Marsoni Sambu Mansoni Junior 90' -
Fredrick Benjamin 90' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/16 (18.8%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 90' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 27/38 (71.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/21 (23.8%)
Meer statistieken
De Fougerolles Luc 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio   90' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 7/15 (46.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm   82' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 15/29 (51.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/9 (0%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 90' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kvet Roman 90' 6.83 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Toshevski David 71' 7.71 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Nsimba Bruny 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Fortin Louis 0'  
Goncalves Bryan 0'  
Oratmangoen Ragnar 0' 6.28  
Meer statistieken
Rodes Nathan 8' 6.49  
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Attah Kadiri Jordan 0'  
Hrnčár David 0'  
Cools Kobe 18' 6.7 -
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
Sambu Marsoni A 72' 6.78 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Berte Mohamed 19' 6.08 -
Meer statistieken
Herbeleef Westerlo - FCV Dender EH

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved