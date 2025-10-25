Teleurstelling langs twee kanten: Westerlo en Dender houden elkaar in evenwicht

FCV Dender speelde zaterdag met 1-1 gelijk op het veld van Westerlo. De Kemphanen verdienden meer, maar waren verre van efficiënt. Dender pakte zijn vierde punt van het seizoen.

Dender ging zaterdag op bezoek bij Westerlo. Charaï zette Piedfort centraal achteraan, terwijl Van den Keybus op het middenveld startte na de blessure van Rommens. Toshevski verving Berte bij Dender, Viltard kwam in de plaats van Rodes en Fredrick mocht ook starten. Opvallend genoeg werd kapitein Kobe Cools naar de bank verwezen.

De bezoekers pakten uit met een flitsende start, en dat leverde meteen iets op. Kvet en Sambu combineerden mooi vanop rechts. Nsimba liet de voorzet van Sambu door zijn benen gaan waarna Toshevsi in een leeg doel kon afwerken.

Blitzstart van Dender

Westerlo was duidelijk nog niet goed wakker en betaalde dat cash: 0-1 na twee minuten spelen. Jammer voor coach Charaï, die voor de wedstrijd benadrukte hoe belangrijk een goede start was.

Onmiddellijk na het tegendoelpunt nam Westerlo de wedstrijd in handen en creëerde het momentum. Na een schot van Ferri op doel, trapte Sakamoto op de paal. De Kemphanen bleven de controle grotendeels behouden, maar zonder nog echt gevaarlijk te zijn in de rest van de eerste helft. Dender kwam weinig aan het doel van de tegenstander, maar dat was niet hun grootste zorg. We gingen rusten met een 0-1-tussenstand.

Westerlo domineerde, maar was allesbehalve efficiënt

Na de koffie kwam Westerlo meteen sterk uit de kleedkamer. Ferri en Sayyadmanesh kregen degelijke kansen, maar pas in minuut 65 konden de Kemphanen de verdiende gelijkmaker scoren via Van den Keybus. Dender riep het over zichzelf af door zo passief te spelen. De bezoekers hadden geen enkele intentie om nog iets te forceren vooraan.

Dat resulteerde in eenrichtingsvoetbal, en na de rust stond er eigenlijk ook maar één ploeg op het veld. In de tweede helft kon Dender twee keer echt gevaarlijk zijn met een schot van Ferraro en een kopbal van Nsimba, terwijl Westerlo het spel controleerde en op zoek ging naar het winnende doelpunt. De thuisploeg bleef echter op een muur stuiten, waardoor de wedstrijd op een 1-1-gelijkspel eindigde.

Een punt op verplaatsing voor Dender

Voor Dender is dit al het vierde gelijkspel van het seizoen. De club wacht nog steeds op zijn eerste overwinning van het seizoen en blijft met 4 op 36 achter. Dramatische cijfers die nog slechter zijn dan wat Beerschot afgelopen seizoen presteerde. Westerlo hijst zich naast KRC Genk en Charleroi in het klassement naar een negende plaats met 15 punten.