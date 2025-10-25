Westerlo-coach Charaï is duidelijk na teleurstellende gelijkspel tegen Dender: "Daar ben ik echt kwaad voor"

Westerlo raakte zaterdag niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen hekkensluiter Dender. Coach Issame Charaï reageerde scherp op de zwakke start van zijn ploeg, maar zag ook positieve punten in de ongeslagen reeks.

KVC Westerlo speelde 1-1 gelijk tegen Dender op zaterdag. Een resultaat waar niemand in de Kempen echt blij mee is. Tegen de rode lantaarn zou een overwinning moeten volgen, zeker met het aantal kansen dat Westerlo creëerde.

Na twee minuten spelen kwamen de Kemphanen al op achterstand. "Ik ben echt kwaad voor die start. Dat was het ideale scenario voor Dender, hé. Zij konden zich organiseren en wij moesten het tempo verhogen", zei Westerlo-coach Issame Charaï bij Het Nieuwsblad.

Er zijn veel zaken die beter moeten

Hij zag verschillende redenen voor het gelijkspel. Hij noemde bijvoorbeeld het feit dat het veld er niet goed bij lag dankzij het weer, al is dat voor beide ploegen hetzelfde. Zijn team verloor te veel duels en gaf te veel kansen weg op de counter.

"Het is ook nog wat zoeken naar de balans. Als Josimar offensief zijn werk doet, moet Arthur die leemte opvullen. En vergeet niet dat we daar spelen met een Costa Ricaan, een Japanner, een Belg, … Dan is de communicatie niet altijd even evident", gaat hij verder.





Afsluiten doet Charaï met een positieve statistiek. "Het is de eerste keer dat we dit seizoen een reeks van drie wedstrijden neerzetten zonder verlies. Dat is iets waar we ons aan kunnen optrekken."