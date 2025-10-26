Twee afgekeurde doelpunten in Limburg: KRC Genk lijdt nu ook puntenverlies tegen La Louvière

KRC Genk kon zondagavond niet winnen tegen La Louvière. Het zal heet worden voor coach Thorsten Fink, die zijn troepen 1-1 zag gelijkspelen. Beide teams zagen een doelpunt afgekeurd worden.

Na het 0-0 gelijkspel tegen Real Betis in de Europa League wachtte Racing Genk RAAL La Louvière op in de Cegeka Arena. De Limburgers hadden nood aan referentiematch, na een reeks mindere prestaties in de competitie.

Genk staat La Louvière eerste doelpunt in 333 minuten toe

Maar al snel liep het fout. Na acht minuten spelen kwam La Louvière al op voorsprong via Liongola. Het is stilaan een gewoonte bij Genk om op achterstand te komen, en alweer geen clean sheet dus.

Bij een vrije trap werd er kinderlijk verdedigd, meerdere spelers van La Louvière stonden moederziel alleen, waardoor Liongola het niet zo moeilijk had. Het was overigens het eerste doelpunt dat de Waalse ploeg scoorde in 333 minuten tijd.

Genk nam nadien de wedstrijd weer in handen, maar we zagen hetzelfde spelbeeld als iedere week. De Limburgers raakten amper door het blok van La Louvière heen. Mirisola kreeg een moeilijke poging die hij op Peano knalde. Heymans besloot even later in het zijnet.

Heymans hangt de bordjes gelijk

Maar de man uit Retie had er wel zin in. Hij was veel betrokken in de aanval en kon enkele minuten voor rust de bordjes gelijkhangen met een heerlijke volley. Nadien konden de bezoekers nog gevaarlijk zijn met een knappe combinatie en een plaatsbal van Liongola, waarna we met een gelijke stand de rust in gingen.

Na de pauze viel meteen op dat La Louvière meer lef toonde, en minder hard naar achteren zakte. Zo startten ze tenminste aan de tweede helft, want Genk domineerde opnieuw en dwong de bezoekers op die manier bijna constant op de eigen helft.

De bus van La Louvière houdt stand

Genk had zo'n 80% balbezit, maar deed daar opnieuw te weinig mee. De Limburgers voerden de druk op, en dat loonde want in minuut 90+2 kon Sadick de bal tegen de netten koppen. Alleen werd het doelpunt afgekeurd voor offside.

Zo eindigde de partij op een 1-1 gelijkspel, waar La Louvière blij mee zal zijn. De Waalse ploeg blijft 12e in het klassement met 14 punten, terwijl Genk op de achtste plaats blijft steken met 16 punten.