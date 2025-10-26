KRC Genk KRC Genk
Twee afgekeurde doelpunten in Limburg: KRC Genk lijdt nu ook puntenverlies tegen La Louvière
Foto: © photonews

KRC Genk kon zondagavond niet winnen tegen La Louvière. Het zal heet worden voor coach Thorsten Fink, die zijn troepen 1-1 zag gelijkspelen. Beide teams zagen een doelpunt afgekeurd worden.

Na het 0-0 gelijkspel tegen Real Betis in de Europa League wachtte Racing Genk RAAL La Louvière op in de Cegeka Arena. De Limburgers hadden nood aan referentiematch, na een reeks mindere prestaties in de competitie.

Genk staat La Louvière eerste doelpunt in 333 minuten toe

Maar al snel liep het fout. Na acht minuten spelen kwam La Louvière al op voorsprong via Liongola. Het is stilaan een gewoonte bij Genk om op achterstand te komen, en alweer geen clean sheet dus. 

Bij een vrije trap werd er kinderlijk verdedigd, meerdere spelers van La Louvière stonden moederziel alleen, waardoor Liongola het niet zo moeilijk had. Het was overigens het eerste doelpunt dat de Waalse ploeg scoorde in 333 minuten tijd.

Genk nam nadien de wedstrijd weer in handen, maar we zagen hetzelfde spelbeeld als iedere week. De Limburgers raakten amper door het blok van La Louvière heen. Mirisola kreeg een moeilijke poging die hij op Peano knalde. Heymans besloot even later in het zijnet.

Heymans hangt de bordjes gelijk

Maar de man uit Retie had er wel zin in. Hij was veel betrokken in de aanval en kon enkele minuten voor rust de bordjes gelijkhangen met een heerlijke volley. Nadien konden de bezoekers nog gevaarlijk zijn met een knappe combinatie en een plaatsbal van Liongola, waarna we met een gelijke stand de rust in gingen.

Na de pauze viel meteen op dat La Louvière meer lef toonde, en minder hard naar achteren zakte. Zo startten ze tenminste aan de tweede helft, want Genk domineerde opnieuw en dwong de bezoekers op die manier bijna constant op de eigen helft.

De bus van La Louvière houdt stand

Genk had zo'n 80% balbezit, maar deed daar opnieuw te weinig mee. De Limburgers voerden de druk op, en dat loonde want in minuut 90+2 kon Sadick de bal tegen de netten koppen. Alleen werd het doelpunt afgekeurd voor offside.

Zo eindigde de partij op een 1-1 gelijkspel, waar La Louvière blij mee zal zijn. De Waalse ploeg blijft 12e in het klassement met 14 punten, terwijl Genk op de achtste plaats blijft steken met 16 punten.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 6.83 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Nkuba Ken 90' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 51/57 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 73/78 (93.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 69/70 (98.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 71/79 (89.9%)
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 90/105 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 58' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Sor Yira Collins 71' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Heymans Daan  87' 7.45 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 46/55 (83.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 90' 7.01 -
  • Nauwkeurige passes: 54/65 (83.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/17 (17.6%)
  • Balverliezen: 36
Meer statistieken
Mirisola Robin 58' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Oh Hyun-Gyu 32' 7.15 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Hrosovský Patrik 32' 7.06 -
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Yokoyama Ayumu 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 19' 6.89 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Palacios Adrian 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 3' 6.5  
Meer statistieken
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.76 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/48 (27.1%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Alain Lamego Djibril 90' -
Okou Yllan 90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Intercepties: 4
Meer statistieken
Faye Wagane   90' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Gueulette Samuel 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Lutonda Thierry 71' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Maës Owen 88' 7.16 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Ito Joël 88' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Liongola Jordi 90' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/14 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Mendy Oucasse   65' 5.91 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Afriyie Jerry 71' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 0'  
Moussa Fall Pape 19' 6.55 -
Meer statistieken
Yaya Guindo Mohamed   25' 6.25 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Pau Maxime 2' 6.26  
Meer statistieken
Maisonneuve Maxence 2' 6.32  
Meer statistieken
Bretelle Lucas 0'  
Benavides Dario 19' 6.39 -
Meer statistieken
Sidibe Sekou 0'  
