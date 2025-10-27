KRC Genk blijft met hetzelfde probleem kampen: dit heeft coach Fink te zeggen na nieuw puntenverlies

KRC Genk kwam zondag niet verder dan een gelijkspel tegen La Louvière. Ondanks groot balbezit en vele kansen bleef het bij "net niet" voor de Limburgers.

KRC Genk kon zondagavond niet winnen van La Louvière in eigen huis. De Limbrugers stonden na acht minuten al een doelpunt toe. Het was de eerste goal van La Louvière in 333 minuten.

"Jammer genoeg kwamen we weer op achterstand", zegt coach Thorsten Fink na afloop bij Het Belang van Limburg. Dat gebeurde ondertussen al in iedere thuiswedstrijd van Genk. "We wisten dat ze sterk zijn op stilstaande fases, ik moet de fase nog eens terugzien om te analyseren wat er precies fout liep."

Alweer net niet

Drie spelers van La Louvière liepen volledig vrij bij de fase van het doelpunt. Nadien kregen de bezoekers nog enkele goede kansen om opnieuw op voorsprong te komen. "Voor het overige hebben we goed verdedigd vandaag, hun snelle spitsen kregen weinig ruimte", gaat Fink verder.

In de tweede helft creëerde Genk heel wat kansen en had het verdiend om de drie punten thuis te houden. "We stopten ook veel energie in de inhaaljacht. We hadden 81% balbezit en ondernamen 17 doelpogingen. Alleen zat het niet mee in de afwerking, de goal van Sadick werd afgekeurd voor centimeters buitenspel. Steeds was het net niet."





Genk blijft met 16 punten achter op de achtste plaats in het klassement. "Op deze manier is het moeilijk om in de top zes te komen. Maar het is wat het is en we moeten positief blijven. Zo ben ik blij met de terugkeer van Daan Heymans. Hij maakte een mooie goal, was heel aanwezig voor doel. En hij beweegt en voetbalt vlot tussen de linies", besluit de Duitse trainer.