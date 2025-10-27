Opmerkelijk: excuses voor Thorsten Fink van zijn collega/tegenstander

Het opvallendste moment na de wedstrijd Genk-La Louvière was niet op het veld, maar in de perszaal. Frédéric Taquin stapte recht op zijn collega Thorsten Fink af om zich te verontschuldigen.

Op zijn persconferentie herhaalde Taquin het nog een keer: “Echt waar, dit was geen opdracht. Ik hou hier ook helemaal niet van", klonk het oprecht bij de coach, wiens ploeg tijd probeerde te rekken door telkens om verzorging te vragen.

Taquin erkende dat het spelbeeld niet in hun voordeel sprak. “Genk verdiende te winnen, dat is duidelijk", gaf hij eerlijk toe. “Maar ik ben er wel trots op dat we hier een punt hebben kunnen meenemen. Harder hebben we dit seizoen nog niet afgezien.”

81 procent balbezit en 17 doelpogingen voor Genk

De excuses van Taquin werden door Fink sportief onthaald. De Duitse coach begreep de frustratie, maar bleef realistisch. “Dat tijdrekken is jammer genoeg voor een stuk ingeburgerd in het voetbal", zei hij. “We hadden het moeilijk om tempo te ontwikkelen.”

Genk domineerde de partij volledig, maar miste scherpte in de zone van de waarheid. “We hadden 81 procent balbezit en ondernamen 17 doelpogingen", somde Fink op. “Alleen zat het niet mee in de afwerking.”





Zelfs de gelijkmaker van Sadick werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd. “Voor centimeters buitenspel", zuchtte Fink. “Het was telkens net niet.”