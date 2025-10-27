Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden"

KRC Genk kon zondagavond niet profiteren van een kans om dichter bij de top zes te komen. Thuis tegen La Louvière bleef het team steken op een 1-1 gelijkspel, ondanks tal van kansen en... weeral een afgekeurde goal voor héél nipt buitenspel.

De Limburgers creëerden voldoende mogelijkheden om de drie punten binnen te halen. In de slotminuten leek Sadick nog te scoren met een kopbal uit een voorzet, maar de VAR stak er een stokje voor.

De beelden toonden dat Sadick net buitenspel stond. Het verschil was miniem, amper een halve schouder, en riep herinneringen op aan de eerder afgekeurde goal van Thorgan Hazard, die vorige week voor veel discussie zorgde.

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny liet in Het Belang van Limburg zijn licht schijnen over de situatie. Hij stelde zich vragen bij de nauwkeurigheid van het systeem en hoe de beelden precies worden stopgezet.

Gewoon goedkeuren?

Gumienny pleit voor meer duidelijkheid en minder controverse. “Als het zo nipt is dat zelfs de semi-automatische buitenspellijn voor discussie zorgt, zou ik de aanvallende ploeg het voordeel van de twijfel geven", aldus de oud-scheidsrechter.





Volgens hem zouden goals zoals die van Sadick in zulke gevallen niet afgekeurd moeten worden. "Ik stel me de vraag of we dit soort doelpunten niet beter goedkeuren", oppert hij. "Mensen komen naar een stadion om goals te zien. Goals zoals die van Sadick zouden niet afgekeurd mogen worden."