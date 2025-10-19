📷 De afgekeurde 1-3, het keerpunt in STVV-Anderlecht: "Dit is wel heel vreemd ja"

Iedereen keek vreemd op toen Wesli De Cremer de 1-3 van Thorgan Hazard afkeurde. Niemand had iets opgemerkt, maar de beelden zouden wel duidelijkheid brengen. Maar laat dat nu het probleem zijn: de beelden die we kregen, gaven geen buitenspel aan.

Velen zullen ze intussen al gezien hebben en zullen dezelfde reactie gehad hebben: dit is geen buitenspel. De VAR vond dat Camara offside stond bij het begin van de actie, maar het beeld dat we kregen van DAZN gaf aan dat enkel de arm en geen deel van de schouder voorbij de laatste man was. En dat is dus geen buitenspel.

Bij Anderlecht waren ze dan ook verbaasd en vroegen ze uitleg, maar die kwam er niet. "Ik heb de beelden zelf nog niet gezien", aldus Camara. "Maar ik hoorde dat het buitenspel van mij was en dat vond ik al vreemd. Maar iedereen zegt me net dat het niet zo was."

De 1-3 leek geen buitenspel, maar werd toch afgekeurd door de VAR

Ook Besnik Hasi kreeg er achteraf uiteraard vragen over. "Op de beelden die wij gezien hebben, was het geen offside. Misschien kunnen die ook anders geïnterpreteerd worden, ik weet het niet."

Hasi wou er in ieder geval geen thema van maken, wat hem ook wel siert. "Als het 1-3 was geworden, was de match gespeeld. Maar we kunnen er niets aan veranderen. Of we iets gaan doen? We kunnen er niets aan doen."





Wouter Vrancken hield zich uiteraard ook op de vlakte. Ook de STVV-trainer wist dat het een keerpunt was zo net voor de rust. "Ik heb ook de beelden nog niet gezien. Ah, was het geen buitenspel. Ok."