Anderlecht kan geen 90 minuten goed spel leveren: na sterke eerste helft ontsnapt het aan erger op Stayen

Anderlecht speelde op Stayen een eerste helft die er best mocht wezen. Bij de rust stond het 1-2 en leek paars-wit zijn voorsprong wel verder te gaan uitdiepen. Ware het niet dat de tweede helft van heel wat mindere makelij was en STVV de controle overnam. En zo werd het nog 2-2.

Besnik Hasi heeft een syteem gevonden waar hij mee verder wil. En het lijkt bijzonder sterk op een gewone 4-4-2. Camara kwam op rechts voor Sardella te staan en op links werd dat het duo N'Diaye-Angulo. Hazard mocht samen met Cvetkovic - die voorkeur kreeg op Vazquez - voor dreiging gaan zorgen.

De Cat weer indrukwekkend

En ja, ook niet het centrale duo op het middenveld vergeten. Saliba heeft Llansana uit de basis gespeeld en naast hem houdt de 17-jarige De Cat alles onder controle. Meer zelfs, hij dirigeert de ploeg, hij verovert en... hij scoort. De match was elf minuten oud toen De Cat zich voorbij twee verdedigers wurmde en de bal heerlijk voorbij Kokubo schoot: 0-1.

Tja, zoals al eerder aangehaald: De Cat heeft zichzelf in de problemen gebracht voor het WK U17 door zich onmisbaar te maken bij dit Anderlecht. Lang geleden dat we een verdedigende middenvelder met zo'n lichaam en zo'n voeten zagen. Een tiener dan nog.

Cvetkovic met zijn tweede in twee matchen

Maar Anderlecht liet te snel de teugels vieren en na zwak verdedigen van Saliba kon Yamamoto met een gekruist schot de 1-1 scoren. Maar er kwam duidelijk niet alleen regen uit de lucht vallen op Stayen, ook goals vielen alsof het niets was.

Eén minuut later speelde Hazard na een goeie aanval de bal tussen doelman en verdediging en daar dook Cvetkovic als een duiveltje uit een doosje op om zijn tweede in evenveel matchen te maken. Samen met De Cat en Hazard was hij de beste speler op het veld. Ook in het spel. Waar het bij Vazquez meestal stokte, vindt de Serviër voetballende oplossingen.

Anderlecht scoorde nog een derde keer met een nagenoeg perfecte counter opgezet door Hazard en De Cat en ook afgewerkt door Hazard, maar de VAR had - heel klein - buitenspel gezien.

Anderlecht kan controle niet houden en geeft het weg

Anderlecht verloor in de tweede helft wat de controle en dat leek ook te wijten aan de wissel die Hasi doorvoerde. Bertaccini kwam erop voor Cvetkovic, maar die bleek nog heel wat matchritme te ontbreken na zijn blessure. Paars-wit verloor zo zijn aanspeelpunt vooraan en STVV kreeg kansjes.

De bezoekers waren ineens niet meer zo aanwezig in de tegenaanval en voor doel. Je voelde het zo aankomen dat Anderlecht weer in nauwe schoentjes ging komen en dat gebeurde ook. Invaller Matsuzawa had al eens gewaarschuwd met een wilde omhaal op de deklat. Twee minuten later draaide hij het leer wondermooi in de winkelhaak voor de 2-2.

Anderlecht had zelfs kunnen verliezen op basis van die tweede helft. Bij elke wissel die Hasi deed, zakte het niveau. Goto en Ferrari kregen nog goeie kansen en STVV was gewoon beter die tweede helft. Zo mocht Anderlecht zelfs nog blij zijn met dat puntje.