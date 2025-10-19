Datum: 19/10/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11
Anderlecht kan geen 90 minuten goed spel leveren: na sterke eerste helft ontsnapt het aan erger op Stayen
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Stayen
Foto: © photonews

Anderlecht speelde op Stayen een eerste helft die er best mocht wezen. Bij de rust stond het 1-2 en leek paars-wit zijn voorsprong wel verder te gaan uitdiepen. Ware het niet dat de tweede helft van heel wat mindere makelij was en STVV de controle overnam. En zo werd het nog 2-2.

Besnik Hasi heeft een syteem gevonden waar hij mee verder wil. En het lijkt bijzonder sterk op een gewone 4-4-2. Camara kwam op rechts voor Sardella te staan en op links werd dat het duo N'Diaye-Angulo. Hazard mocht samen met Cvetkovic - die voorkeur kreeg op Vazquez - voor dreiging gaan zorgen.

De Cat weer indrukwekkend

En ja, ook niet het centrale duo op het middenveld vergeten. Saliba heeft Llansana uit de basis gespeeld en naast hem houdt de 17-jarige De Cat alles onder controle. Meer zelfs, hij dirigeert de ploeg, hij verovert en... hij scoort. De match was elf minuten oud toen De Cat zich voorbij twee verdedigers wurmde en de bal heerlijk voorbij Kokubo schoot: 0-1.

Tja, zoals al eerder aangehaald: De Cat heeft zichzelf in de problemen gebracht voor het WK U17 door zich onmisbaar te maken bij dit Anderlecht. Lang geleden dat we een verdedigende middenvelder met zo'n lichaam en zo'n voeten zagen. Een tiener dan nog. 

Cvetkovic met zijn tweede in twee matchen

Maar Anderlecht liet te snel de teugels vieren en na zwak verdedigen van Saliba kon Yamamoto met een gekruist schot de 1-1 scoren. Maar er kwam duidelijk niet alleen regen uit de lucht vallen op Stayen, ook goals vielen alsof het niets was. 

Eén minuut later speelde Hazard na een goeie aanval de bal tussen doelman en verdediging en daar dook Cvetkovic als een duiveltje uit een doosje op om zijn tweede in evenveel matchen te maken. Samen met De Cat en Hazard was hij de beste speler op het veld. Ook in het spel. Waar het bij Vazquez meestal stokte, vindt de Serviër voetballende oplossingen. 

Anderlecht scoorde nog een derde keer met een nagenoeg perfecte counter opgezet door Hazard en De Cat en ook afgewerkt door Hazard, maar de VAR had - heel klein - buitenspel gezien. 

Anderlecht kan controle niet houden en geeft het weg

Anderlecht verloor in de tweede helft wat de controle en dat leek ook te wijten aan de wissel die Hasi doorvoerde. Bertaccini kwam erop voor Cvetkovic, maar die bleek nog heel wat matchritme te ontbreken na zijn blessure. Paars-wit verloor zo zijn aanspeelpunt vooraan en STVV kreeg kansjes.

De bezoekers waren ineens niet meer zo aanwezig in de tegenaanval en voor doel. Je voelde het zo aankomen dat Anderlecht weer in nauwe schoentjes ging komen en dat gebeurde ook. Invaller Matsuzawa had al eens gewaarschuwd met een wilde omhaal op de deklat. Twee minuten later draaide hij het leer wondermooi in de winkelhaak voor de 2-2.

Anderlecht had zelfs kunnen verliezen op basis van die tweede helft. Bij elke wissel die Hasi deed, zakte het niveau. Goto en Ferrari kregen nog goeie kansen en STVV was gewoon beter die tweede helft. Zo mocht Anderlecht zelfs nog blij zijn met dat puntje. 

Opstellingen

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.28 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/19 (36.8%)
Van Helden Rein 90' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 59/67 (88.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Vanwesemael Robert-Jan A 90' 6.37 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 48/58 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Balverliezen: 22
Taniguchi Shogo 90' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 58/64 (90.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Hata Taiga 68' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 24/34 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Sissako Abdoulaye 90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 36/44 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Yamamoto Rihito 90' 7.04 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/38 (71.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Muja Arbnor 77' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Ferrari Andres   90' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 2/8 (25%)
Sebaoui Ilias 68' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Goto Keisuke 90' 5.81 -
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Schoten op doel: 0/2
Bank
Delpupo Isaias 13' 6.01 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Coppens Jo 0'  
Juklerød Simen A 22' 6.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0' 6.2  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Benachour Illyès 0'  
Mbalanda Jay-David 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 22' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Nhaili Adam 20' -
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 5.89 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/29 (41.4%)
Kana Marco 90' 6.54 -
  • Nauwkeurige passes: 55/60 (91.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Hey Lucas   90' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 39/47 (83%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
N'Diaye Moussa 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 48/59 (81.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Sardella Killian 90' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Saliba Nathan-Dylan   61' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
De Cat Nathan 82' 6.89 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/30 (63.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Camara Ilay 61' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Hazard Thorgan A A 89' 7.92 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 22/30 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Cvetkovic Mihajlo 45' 7.72 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
Angulo Nilson 90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 37/45 (82.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Bank
Augustinsson Ludwig 0'  
Verschaeren Yari 29' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 0'  
Huerta César 0'  
Llansana Enric 29' 5.63 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
Stroeykens Mario 1' 5.97  
Bertaccini Adriano 45' 6.83 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kanate Ibrahim 8' 6.08  
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Herbeleef STVV - Anderlecht

