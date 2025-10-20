Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal

Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De discussie rond de afgekeurde 1-3 van Anderlecht op Stayen blijft nazinderen. Terwijl de ref op het veld, Nicolas Laforge, na tussenkomst van de VAR besloot om het doelpunt van Hazard te annuleren, ziet voormalig topref Serge Gumienny geen enkel bewijs van buitenspel.

De goal van Hazard werd afgekeurd voor buitenspel van Camara, maar de beelden die DAZN deelde, gaven niet echt uitsluitsel. "Maar afgaande op het VAR-beeld is er volgens mij helemaal geen sprake van buitenspel. Een speler kan enkel buitenspel staan met een lichaamsdeel waarmee hij mag scoren", zegt Gumienny in HBvL.

De analist wijst erop dat het bewuste frame enkel de arm van Camara voor de verdediger toont. “En met een arm kan je reglementair niet scoren", verduidelijkt Gumienny. “Met een arm kan je dus in principe nooit buitenspel staan. Dat lijkt me een fundamenteel misverstand.”

Dit was geen duidelijke fout

Gumienny begrijpt vooral niet waarom de VAR zich überhaupt mengde in de fase. “De VAR is bedoeld om duidelijke fouten te corrigeren, niet om twijfelgevallen uit te spitten. Dit was geen ‘clear error’, en de beelden tonen niets dat 100 procent uitsluitsel geeft", klinkt het scherp.

Volgens hem had het doelpunt van Hazard dus gewoon moeten tellen. “Wanneer de situatie niet zwart-wit is, moet de beslissing van de ref op het veld blijven staan. Dat principe lijkt hier helemaal vergeten.”

“STVV kwam hier gewoon goed weg", besluit Gumienny. “In mijn ogen was dit een geldige goal." Anderlecht voelde zich achteraf ook bestolen, maar Besnik Hasi reageerde sereen: "We kunnen er niets aan doen."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV

Meer nieuws

Adriano Bertaccini begrijpt iets niet na STVV-Anderlecht

Adriano Bertaccini begrijpt iets niet na STVV-Anderlecht

09:30
David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"

David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"

15:30
Charaï vindt meteen vervanger voor Rommens bij Westerlo en dat is geen toeval Reactie

Charaï vindt meteen vervanger voor Rommens bij Westerlo en dat is geen toeval

15:10
Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen

Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen

15:11
13
Bayern München is OH Leuven niet: Brandon Mechele zet iedereen op scherp bij Club Brugge Reactie

Bayern München is OH Leuven niet: Brandon Mechele zet iedereen op scherp bij Club Brugge

14:50
Nathan De Cat, 'de nieuwe Youri Tielemans'... qua talent? Daarom is hij dus onmisbaar geworden

Nathan De Cat, 'de nieuwe Youri Tielemans'... qua talent? Daarom is hij dus onmisbaar geworden

06:00
Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel

Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel

12:40
2
Ongelooflijk! Nog meer pech voor Antwerp in Luik, spelersgroep nog maar net aangekomen

Ongelooflijk! Nog meer pech voor Antwerp in Luik, spelersgroep nog maar net aangekomen

14:16
6
Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me"

Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me"

14:00
7
Wouter Vrancken: "We hebben Anderlecht gedomineerd" Reactie

Wouter Vrancken: "We hebben Anderlecht gedomineerd"

22:30
9
Sociale media Manchester United wordt gek over Senne Lammens: iedereen zegt hetzelfde

Sociale media Manchester United wordt gek over Senne Lammens: iedereen zegt hetzelfde

13:30
4
Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?"

Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?"

13:00
11
Besnik Hasi was absoluut niet blij met enkele spelers: "Als ze het me moeilijk willen maken..." Reactie

Besnik Hasi was absoluut niet blij met enkele spelers: "Als ze het me moeilijk willen maken..."

21:50
Patrick Goots ziet dat deze JPL-ploeg nog kan verrassen: "Serieuze kandidaat voor Play-off 1"

Patrick Goots ziet dat deze JPL-ploeg nog kan verrassen: "Serieuze kandidaat voor Play-off 1"

12:20
📷 De afgekeurde 1-3, het keerpunt in STVV-Anderlecht: "Dit is wel heel vreemd ja" Reactie

📷 De afgekeurde 1-3, het keerpunt in STVV-Anderlecht: "Dit is wel heel vreemd ja"

21:10
15
Marc Degryse waarschuwt Club Brugge voor Vincent Kompany: "Hij zal meer willen"

Marc Degryse waarschuwt Club Brugge voor Vincent Kompany: "Hij zal meer willen"

12:00
1
Michael Verschueren richt zich tot de Anderlecht-fans met duidelijke boodschap

Michael Verschueren richt zich tot de Anderlecht-fans met duidelijke boodschap

21:40
1
Nathan De Cat doorbreekt de stilte over WK-affaire bij Anderlecht: "Natuurlijk wil je gaan als 17-jarige"

Nathan De Cat doorbreekt de stilte over WK-affaire bij Anderlecht: "Natuurlijk wil je gaan als 17-jarige"

21:00
5
Een straf van Besnik Hasi? Dit is waarom Tristan Degreef ontbrak in de selectie van Anderlecht

Een straf van Besnik Hasi? Dit is waarom Tristan Degreef ontbrak in de selectie van Anderlecht

21:20
"Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp

"Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp

11:00
38
Straks nog een trainersontslag in de CPL? Avontuur van Igor De Camargo lijkt uit te draaien op nachtmerrie

Straks nog een trainersontslag in de CPL? Avontuur van Igor De Camargo lijkt uit te draaien op nachtmerrie

11:40
1
Geen Lothar D'Hondt meer: dit is de reden waarom Nicolas Laforge plots de rest van Standard-Antwerp fluit

Geen Lothar D'Hondt meer: dit is de reden waarom Nicolas Laforge plots de rest van Standard-Antwerp fluit

10:00
6
Anderlecht kan geen 90 minuten goed spel leveren: na sterke eerste helft ontsnapt het aan erger op Stayen

Anderlecht kan geen 90 minuten goed spel leveren: na sterke eerste helft ontsnapt het aan erger op Stayen

20:29
Felice Mazzu heeft duidelijke mening over fel interview van Marc Wilmots

Felice Mazzu heeft duidelijke mening over fel interview van Marc Wilmots

10:31
9
Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso

Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso

11:20
🎥 Hilarisch moment op tv: cameraman moet even bekomen van springende Anderlecht-fans

🎥 Hilarisch moment op tv: cameraman moet even bekomen van springende Anderlecht-fans

20:00
🎥 Gerkens en ploegmaats verklaren teleurstelling na gelijkspel tegen Genk, Cercle-trainer moet wat uitleggen Reactie

🎥 Gerkens en ploegmaats verklaren teleurstelling na gelijkspel tegen Genk, Cercle-trainer moet wat uitleggen

09:15
2
Heeft Lothar D'Hondt het vel van Stef Wils gered? Opinie

Heeft Lothar D'Hondt het vel van Stef Wils gered?

08:40
1
Zulte Waregem blikt KAA Gent helemaal in: coach Sven Vandenbroeck is duidelijk

Zulte Waregem blikt KAA Gent helemaal in: coach Sven Vandenbroeck is duidelijk

09:00
Ex-Anderlecht-speler zorgde voor sensatie in Nederland vorig weekend: "We zagen de twijfel bij hen toeslaan"

Ex-Anderlecht-speler zorgde voor sensatie in Nederland vorig weekend: "We zagen de twijfel bij hen toeslaan"

07:21
"Als je ooit 10 op 10 moet geven aan iemand, dan aan hem dit weekend": Marc Degryse zwaar onder de indruk

"Als je ooit 10 op 10 moet geven aan iemand, dan aan hem dit weekend": Marc Degryse zwaar onder de indruk

08:40
2
Dender-coach Hayk Milkon is het beu na nieuwe nederlaag: "Er zit redelijk wat woede in mij"

Dender-coach Hayk Milkon is het beu na nieuwe nederlaag: "Er zit redelijk wat woede in mij"

08:01
2
Marokko wint het WK U20: jongeren van Anderlecht en Charleroi schrijven geschiedenis

Marokko wint het WK U20: jongeren van Anderlecht en Charleroi schrijven geschiedenis

08:20
7
Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United: dit heeft de Engelse pers te zeggen

Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United: dit heeft de Engelse pers te zeggen

07:40
7
De Premier League lonkt: 'Engelse topclub wil Nicolas Raskin'

De Premier League lonkt: 'Engelse topclub wil Nicolas Raskin'

07:00
Lierse-aanvoerder Perdichizzi hekelt arbitrage na nieuwe nederlaag

Lierse-aanvoerder Perdichizzi hekelt arbitrage na nieuwe nederlaag

06:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard Gestopt Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Nevs Nevs over Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen Real09 Real09 over Wouter Vrancken: "We hebben Anderlecht gedomineerd" Jasperd Jasperd over Marokko wint het WK U20: jongeren van Anderlecht en Charleroi schrijven geschiedenis Daniel Tack Daniel Tack over Ongelooflijk! Nog meer pech voor Antwerp in Luik, spelersgroep nog maar net aangekomen bompi55 bompi55 over Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp jawaddedadde jawaddedadde over "Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp Vital Verheyen Vital Verheyen over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" Stigo12 Stigo12 over Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?" CringeMedia CringeMedia over Standard - Antwerp: 1-0 Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved