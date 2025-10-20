Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal

De discussie rond de afgekeurde 1-3 van Anderlecht op Stayen blijft nazinderen. Terwijl de ref op het veld, Nicolas Laforge, na tussenkomst van de VAR besloot om het doelpunt van Hazard te annuleren, ziet voormalig topref Serge Gumienny geen enkel bewijs van buitenspel.

De goal van Hazard werd afgekeurd voor buitenspel van Camara, maar de beelden die DAZN deelde, gaven niet echt uitsluitsel. "Maar afgaande op het VAR-beeld is er volgens mij helemaal geen sprake van buitenspel. Een speler kan enkel buitenspel staan met een lichaamsdeel waarmee hij mag scoren", zegt Gumienny in HBvL.

De analist wijst erop dat het bewuste frame enkel de arm van Camara voor de verdediger toont. “En met een arm kan je reglementair niet scoren", verduidelijkt Gumienny. “Met een arm kan je dus in principe nooit buitenspel staan. Dat lijkt me een fundamenteel misverstand.”

Dit was geen duidelijke fout

Gumienny begrijpt vooral niet waarom de VAR zich überhaupt mengde in de fase. “De VAR is bedoeld om duidelijke fouten te corrigeren, niet om twijfelgevallen uit te spitten. Dit was geen ‘clear error’, en de beelden tonen niets dat 100 procent uitsluitsel geeft", klinkt het scherp.

Volgens hem had het doelpunt van Hazard dus gewoon moeten tellen. “Wanneer de situatie niet zwart-wit is, moet de beslissing van de ref op het veld blijven staan. Dat principe lijkt hier helemaal vergeten.”





“STVV kwam hier gewoon goed weg", besluit Gumienny. “In mijn ogen was dit een geldige goal." Anderlecht voelde zich achteraf ook bestolen, maar Besnik Hasi reageerde sereen: "We kunnen er niets aan doen."