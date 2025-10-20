Jonathan Lardot komt met (vreemde?) uitleg na afgekeurd doelpunt van Thorgan Hazard: "Het was héél nipt"

RSC Anderlecht leek zegezeker op het veld van STVV, maar de 1-3 van Thorgan Hazard werd afgekeurd. Terecht of niet? Jonathan Lardot heeft zich inmiddels uitgesproken over de zaak.

Thorgan Hazard leek bij een 1-2-voorsprong de overwinning voor RSC Anderlecht binnen te halen. Het doelpunt werd afgekeurd en... STVV scoorde de 2-2.

Maar was het buitenspel? Op de beelden leek het nochtans duidelijk: nee. Ook bij paars-wit was iedereen na het zien van de beelden verbolgen over de beslissing.

Héél nipt

"We hebben de buitenspellijn inmiddels opnieuw getrokken", aldus Jonathan Lardot in Under Review. "Het was héél nipt, dat wel. Maar het was buitenspel."

Al begrijpt de scheidsrechtersbaas de twijfel. "De beelden die getoond werden hebben niet geholpen om de beslissing goed te verkopen."





•⁠ ⁠Hazard buitenspel? 🤏

•⁠ ⁠STAANT terecht stopgezet? ❌

•⁠ ⁠⁠Rood voor Abid? 🟥



Jonathan Lardot blikt terug op speeldag 11: https://t.co/RpVHsCXJnJ. 🤔 pic.twitter.com/z2IAw4DrHf — DAZN België (@DAZN_BENL) October 20, 2025

"We hebben inmiddels een meeting gehad met het bedrijf (Genius, nvdr.) waarmee we samenwerken voor de beelden", besluit Lardot. "Hopelijk kunnen we de beslissingen in de toekomst beter duiden."