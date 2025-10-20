Winnaar tegen Standard, verliezer in Sint-Truiden: het lukt niet elke keer voor Besnik Hasi

Besnik Hasi kende twee weken geleden nog een glorieuze avond toen Anderlecht Standard klopte in de Clasico. Zijn wissels waren toen briljant getimed en brachten de Mauves net dat extra duwtje in de rug om de wedstrijd te winnen. Dit weekend in Sint-Truiden verliep het echter helemaal anders.

De keuzes van de T1 leidden tot een verlies van controle en een slinkend krediet bij de supporters. Tijdens de Clasico scoorde Anderlecht vrijwel meteen na de inbreng van Yari Verschaeren, Ilay Camara en Mihajlo Cvetkovic.

Hasi had de tekortkomingen van zijn opstelling gezien en wist adequaat bij te sturen. Een week later in Sint-Truiden waren zijn ingrepen minder succesvol.

Bertaccini bracht niets bij

Anderlecht speelde een sterke eerste helft en liet mooie combinaties zien in het tweede kwartier van de tweede helft. Toch kantelde het spel volledig na de eerste wissel. Meteen na de hervatting bracht Hasi Adriano Bertaccini in, die sinds half augustus geblesseerd was.

De aanvaller rende hard, maar zijn aanwezigheid veranderde het aanvallende patroon van Anderlecht en drukte de focus op de opbouw, in plaats van de diepe bewegingen die het team eerder zo effectief maakten.





Llansana een schim van zichzelf

Op het uur volgden Enric Llansana en Yari Verschaeren als wissels, bedoeld om de controle te behouden. Dat lukte onvoldoende: Llansana kwam nauwelijks in het ritme, beging veel overtredingen en droeg bij aan de gelijkmaker van Sint-Truiden. Verschaeren kwam in voor Camara, die een sterke prestatie had neergezet, maar zelf ook uit een blessure kwam en zijn niveau niet kon vasthouden.

Het resultaat was dat Anderlecht de controle uit handen gaf. Het team dat vanaf het begin het beste op het veld stond, raakte uit balans en Sint-Truiden profiteerde om kansen te creëren en uiteindelijk de gelijkmaker te scoren. Laat in de wedstrijd brachten de inbreng van Kanaté en Stroeykens weinig verbetering.