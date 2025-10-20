Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht
Marokko heeft het WK U20 gewonnen. Mét ene Ali Maamar in de basis. Een zegen voor RSC Anderlecht. Maar tegelijkertijd ook een vloek.

Het Marokkaanse voetbal is al eventjes aan een opmars bezig. De Marokkaanse voetbalbond wil de komende jaren niet alleen het Afrikaanse voetbal domineren, maar ook op de komende WK's hoge ogen gooien.

In dat opzicht is de wereldtitel bij de U20 voor Marokko geen verrassing. Al blijft het wél een stunt van formaat. Ambitie is een drijfveer, maar géén garantie op titels en prijzen.

Wereldkampioen én basispion

Ali Maamar mag zichzelf wereldkampioen noemen. Extra leuk om weten: de flankverdediger van RSC Anderlecht was op het voorbije WK basisspeler in het team van Mohamed Ouahbi.

In het Lotto Park ziet iedereen het graag gebeuren. Transfermarkt schat de marktwaarde van Maamar vandaag op twee miljoen euro. We kunnen nu al stellen dat dat bedrag bij de volgende update zal stijgen. 

Maar beseft paars-wit ook dat de wereldtitel een vloek kan zijn? Maamar zal bij zijn terugkeer in de paars-witte kleedkamer uiteraard in geuren en kleuren vertellen over het avontuur. En in die kleedkamer zit ook ene Nathan De Cat.

Wat moet RSC Anderlecht nu doen met Nathan De Cat?

Anderlecht wil De Cat volgende maand niét afstaan aan de Belgische U17 voor het WK in Qatar. De middenvelder zelf wil wél gaan. Hoe zal Anderlecht dit managen? Of is de Marokkaanse weredltitel net het duwtje dat een deur kan openen? Wordt vervolgd…

