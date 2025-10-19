Nathan De Cat doorbreekt de stilte over WK-affaire bij Anderlecht: "Natuurlijk wil je gaan als 17-jarige"

Nathan De Cat bewees zondag waarom Anderlecht hem niet wil laten afreizen naar het WK U17. De jonge middenvelder opende de score met een schitterend doelpunt tegen STVV en toonde opnieuw zijn enorme waarde voor paars-wit.

Nathan De Cat toonde zondag nog eens waarom Anderlecht hem niet naar het WK wil laten gaan. De middenvelder pakte uit met een geweldig doelpunt om de score te openen op Stayen.

Paars-wit speelde nog 2-2 gelijk tegen STVV, maar over de prestatie van De Cat kan niets negatiefs gezegd worden. "Over het algemeen speelden we geen slechte wedstrijd. We kregen twee mooie doelpunten tegen, maar het is dus wel spijtig", zegt hij bij DAZN.

Nathan De Cat begrijpt de beslissing van Anderlecht

Er werd hem ook een vraag gesteld over het WK U17 in Qatar. Anderlecht wil hem dus niet laten gaan, wat de club ook helemaal zelf mag beslissen. De Cat kan leven met het feit dat hij in Brussel moet blijven.

"Ja, tuurlijk. Er zijn gesprekken geweest met de club en ik begrijp hun standpunt. Natuurlijk wil je als 17-jarige gaan, maar ik snap Anderlecht. Ik kan er zeker vrede mee nemen."





En of er dan echt geen kans meer is dat hij bij de selectie zal zitten? "Dat zullen we zien, maar ik weet er niets van. Ik kan vrede nemen met beide opties", besluit De Cat.