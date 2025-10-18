OH Leuven OH Leuven
77' Christos Tzolis (Mamadou Diakhon)
Datum: 18/10/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11
Met weinig overtuiging, maar Club Brugge pakt dankzij Tzolis de volle buit bij OH Leuven
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit King Power @ Den Dreef Stadion
Foto: © photonews

Club Brugge heeft op bezoek bij OH Leuven de drie punten gepakt. Blauw-zwart had het lastig, maar een kwartier voor tijd zorgde Christos Tzolis voor de bevrijding.

Voor de interlandbreak won Club Brugge thuis van Union en was het tot op drie punten van de landskampioen gekomen. Datzelfde Union verloor sindsdien zijn trainer Pocognoli en plukte David Hubert weg bij OHL. 

Academy manager Hans Somers zat zo op de bank bij OHL voor de komst van Club Brugge. Hij zette een stevig blok neer, Club Brugge had het moeilijk om iets te creëren in de eerste helft en trapte geen enkele keer tussen de palen.

Tzolis en Vanaken kwamen wel dicht, maar hun poging ging net naast. OH Leuven zette Jackers wel enkele keren aan het werk vanuit de omschakeling, maar echt in de problemen kwam hij nooit.

Tzolis bevrijdt Club een kwartier voor tijd

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft, de opbouw van Club Brugge verliep bijzonder stroef en kansen creëren was moelijk. Met enkele corners kon Club wel dreigen, maar doelman Leysen stond telkens op de goede plaats. 

Bij OH Leuven kwamen de tegenaanvallen er veel minder uit, Ikwuemesi verknalde de beste. Club bleef wel zoeken en een kwartier voor tijd was het prijs. Tzolis pikte de bal in de zestien op nadat Diakhon tegen de grond was gewerkt en knalde de 0-1 binnen. 

OH Leuven was niet meer in staat om nog te reageren, een schot van Pletinckx was het enige. Club Brugge wint zo voor het derde seizoen op rij met 0-1 op bezoek bij OH Leuven en komt even naast Union in de stand. 

Opstellingen

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 7.0 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Dussenne Noë 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ominami Takuma   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Schrijvers Siebe 18' 6.7 -
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Maziz Youssef 55' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 74' 5.9 -
  • Schoten op doel: 1/4
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar   90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/36 (72.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Akimoto Takahiro 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 16/25 (64%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Maertens Mathieu 74' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
George Wouter 72' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Verlinden Thibaud 0'  
Karim Traoré Abdoul 16' 6.3 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Teklab Henok 0'  
Prévôt Maxence Andre 0'  
Mijatovic Jovan 35' 6.4 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 0'  
Kaba Sory 16' 6.2 -
Meer statistieken
Opoku Davis 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 7.6 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/16 (31.3%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 88' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 67' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sandra Cisse 57' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Meijer Bjorn   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 39/46 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 64/67 (95.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 54/60 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 68/74 (91.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Spileers Jorne 67' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 51/52 (98.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 45' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Ordonez Joel 23' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 0'  
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Vermant Romeo 2'  
Siquet Hugo 0'  
Audoor Lynnt 33' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 45' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Diakhon Mamadou A 23' 6.6 -
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Campbell Shandre 0'  
