Met weinig overtuiging, maar Club Brugge pakt dankzij Tzolis de volle buit bij OH Leuven

Club Brugge heeft op bezoek bij OH Leuven de drie punten gepakt. Blauw-zwart had het lastig, maar een kwartier voor tijd zorgde Christos Tzolis voor de bevrijding.

Voor de interlandbreak won Club Brugge thuis van Union en was het tot op drie punten van de landskampioen gekomen. Datzelfde Union verloor sindsdien zijn trainer Pocognoli en plukte David Hubert weg bij OHL.

Academy manager Hans Somers zat zo op de bank bij OHL voor de komst van Club Brugge. Hij zette een stevig blok neer, Club Brugge had het moeilijk om iets te creëren in de eerste helft en trapte geen enkele keer tussen de palen.

Tzolis en Vanaken kwamen wel dicht, maar hun poging ging net naast. OH Leuven zette Jackers wel enkele keren aan het werk vanuit de omschakeling, maar echt in de problemen kwam hij nooit.

Tzolis bevrijdt Club een kwartier voor tijd

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft, de opbouw van Club Brugge verliep bijzonder stroef en kansen creëren was moelijk. Met enkele corners kon Club wel dreigen, maar doelman Leysen stond telkens op de goede plaats.

Bij OH Leuven kwamen de tegenaanvallen er veel minder uit, Ikwuemesi verknalde de beste. Club bleef wel zoeken en een kwartier voor tijd was het prijs. Tzolis pikte de bal in de zestien op nadat Diakhon tegen de grond was gewerkt en knalde de 0-1 binnen.

OH Leuven was niet meer in staat om nog te reageren, een schot van Pletinckx was het enige. Club Brugge wint zo voor het derde seizoen op rij met 0-1 op bezoek bij OH Leuven en komt even naast Union in de stand.