Bayern München is OH Leuven niet: Brandon Mechele zet iedereen op scherp bij Club Brugge

Met negen op negen trekt Club Brugge woensdag naar Bayern München. Al weet iedereen bij blauw-zwart dat het beter zal moeten tegen de ploeg van Vincent Kompany.

Zeventien schoten waarvan vijf op doel en toch geen enkel doelpunt geslikt. Club Brugge kwam goed weg tegen OH Leuven, dat zal wellicht niet het geval zijn woensdag tegen Bayern München, dat met 21 op 21 aan het nieuwe seizoen is begonnen.

Na zeven wedstrijden heeft Bayern al 27 keer gescoord in de Bundesliga, een gemiddelde van 3,85 doelpunten per wedstrijd. Bij Club Brugge zijn ze alvast gewaarschuwd dat ze woensdag niet mogen beginnen zoals tegen OHL.

"We gaan niet zo starten tegen Bayern", zei Brandon Mechele kordaat. "Maar we hebben niets te verliezen, want iedereen verwacht al dat we daar niets zullen gaan rapen. We gaan ons spel proberen te spelen en ons tonen. Dan zien we wel wat er van komt."

Niveau bij Club Brugge moet beter tegen Bayern München

Ook Nicky Hayen weet dat het niveau omhoog zal moeten tegen de troepen van Kompany. "Bayern zal onze foutjes afstraffen, maar iedereen weet dat de Champions League een andere competitie is. In dat soort wedstrijden stijgt iedereen altijd boven zichzelf uit."





Voor Christos Tzolis wordt de confrontatie met Bayern ook speciaal. "Ik speelde twee seizoenen geleden in de tweede Bundesliga, Bayern is één van de beste teams uit Europa. Het zal genieten zijn, maar hopelijk kunnen we ook iets presteren."