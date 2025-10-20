Reactie Bayern München is OH Leuven niet: Brandon Mechele zet iedereen op scherp bij Club Brugge

Bayern München is OH Leuven niet: Brandon Mechele zet iedereen op scherp bij Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Met negen op negen trekt Club Brugge woensdag naar Bayern München. Al weet iedereen bij blauw-zwart dat het beter zal moeten tegen de ploeg van Vincent Kompany.

Zeventien schoten waarvan vijf op doel en toch geen enkel doelpunt geslikt. Club Brugge kwam goed weg tegen OH Leuven, dat zal wellicht niet het geval zijn woensdag tegen Bayern München, dat met 21 op 21 aan het nieuwe seizoen is begonnen. 

Na zeven wedstrijden heeft Bayern al 27 keer gescoord in de Bundesliga, een gemiddelde van 3,85 doelpunten per wedstrijd. Bij Club Brugge zijn ze alvast gewaarschuwd dat ze woensdag niet mogen beginnen zoals tegen OHL. 

"We gaan niet zo starten tegen Bayern", zei Brandon Mechele kordaat. "Maar we hebben niets te verliezen, want iedereen verwacht al dat we daar niets zullen gaan rapen. We gaan ons spel proberen te spelen en ons tonen. Dan zien we wel wat er van komt."

Niveau bij Club Brugge moet beter tegen Bayern München

Ook Nicky Hayen weet dat het niveau omhoog zal moeten tegen de troepen van Kompany. "Bayern zal onze foutjes afstraffen, maar iedereen weet dat de Champions League een andere competitie is. In dat soort wedstrijden stijgt iedereen altijd boven zichzelf uit."

Voor Christos Tzolis wordt de confrontatie met Bayern ook speciaal. "Ik speelde twee seizoenen geleden in de tweede Bundesliga, Bayern is één van de beste teams uit Europa. Het zal genieten zijn, maar hopelijk kunnen we ook iets presteren."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
OH Leuven
Nicky Hayen
Christos Tzolis
Brandon Mechele

Meer nieuws

David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"

David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"

15:30
Charaï vindt meteen vervanger voor Rommens bij Westerlo en dat is geen toeval Reactie

Charaï vindt meteen vervanger voor Rommens bij Westerlo en dat is geen toeval

15:10
Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen

Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen

15:11
13
Marc Degryse waarschuwt Club Brugge voor Vincent Kompany: "Hij zal meer willen"

Marc Degryse waarschuwt Club Brugge voor Vincent Kompany: "Hij zal meer willen"

12:00
1
Uitspraak Hayen geen goed nieuws voor Club Brugge met zes matchen in 18 dagen in het vooruitzicht

Uitspraak Hayen geen goed nieuws voor Club Brugge met zes matchen in 18 dagen in het vooruitzicht

17:00
11
Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal

Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal

14:40
2
Ongelooflijk! Nog meer pech voor Antwerp in Luik, spelersgroep nog maar net aangekomen

Ongelooflijk! Nog meer pech voor Antwerp in Luik, spelersgroep nog maar net aangekomen

14:16
6
Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me"

Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me"

14:00
7
Sociale media Manchester United wordt gek over Senne Lammens: iedereen zegt hetzelfde

Sociale media Manchester United wordt gek over Senne Lammens: iedereen zegt hetzelfde

13:30
4
Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?"

Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?"

13:00
11
Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel

Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel

12:40
2
Patrick Goots ziet dat deze JPL-ploeg nog kan verrassen: "Serieuze kandidaat voor Play-off 1"

Patrick Goots ziet dat deze JPL-ploeg nog kan verrassen: "Serieuze kandidaat voor Play-off 1"

12:20
"Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp

"Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp

11:00
38
Straks nog een trainersontslag in de CPL? Avontuur van Igor De Camargo lijkt uit te draaien op nachtmerrie

Straks nog een trainersontslag in de CPL? Avontuur van Igor De Camargo lijkt uit te draaien op nachtmerrie

11:40
1
Geen Lothar D'Hondt meer: dit is de reden waarom Nicolas Laforge plots de rest van Standard-Antwerp fluit

Geen Lothar D'Hondt meer: dit is de reden waarom Nicolas Laforge plots de rest van Standard-Antwerp fluit

10:00
6
Felice Mazzu heeft duidelijke mening over fel interview van Marc Wilmots

Felice Mazzu heeft duidelijke mening over fel interview van Marc Wilmots

10:31
9
Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso

Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso

11:20
"Als je ooit 10 op 10 moet geven aan iemand, dan aan hem dit weekend": Marc Degryse zwaar onder de indruk

"Als je ooit 10 op 10 moet geven aan iemand, dan aan hem dit weekend": Marc Degryse zwaar onder de indruk

08:40
2
🎥 Gerkens en ploegmaats verklaren teleurstelling na gelijkspel tegen Genk, Cercle-trainer moet wat uitleggen Reactie

🎥 Gerkens en ploegmaats verklaren teleurstelling na gelijkspel tegen Genk, Cercle-trainer moet wat uitleggen

09:15
2
Adriano Bertaccini begrijpt iets niet na STVV-Anderlecht

Adriano Bertaccini begrijpt iets niet na STVV-Anderlecht

09:30
Heeft Lothar D'Hondt het vel van Stef Wils gered? Opinie

Heeft Lothar D'Hondt het vel van Stef Wils gered?

08:40
1
Zulte Waregem blikt KAA Gent helemaal in: coach Sven Vandenbroeck is duidelijk

Zulte Waregem blikt KAA Gent helemaal in: coach Sven Vandenbroeck is duidelijk

09:00
Dender-coach Hayk Milkon is het beu na nieuwe nederlaag: "Er zit redelijk wat woede in mij"

Dender-coach Hayk Milkon is het beu na nieuwe nederlaag: "Er zit redelijk wat woede in mij"

08:01
2
Marokko wint het WK U20: jongeren van Anderlecht en Charleroi schrijven geschiedenis

Marokko wint het WK U20: jongeren van Anderlecht en Charleroi schrijven geschiedenis

08:20
7
Ex-Anderlecht-speler zorgde voor sensatie in Nederland vorig weekend: "We zagen de twijfel bij hen toeslaan"

Ex-Anderlecht-speler zorgde voor sensatie in Nederland vorig weekend: "We zagen de twijfel bij hen toeslaan"

07:21
Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United: dit heeft de Engelse pers te zeggen

Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United: dit heeft de Engelse pers te zeggen

07:40
7
De Premier League lonkt: 'Engelse topclub wil Nicolas Raskin'

De Premier League lonkt: 'Engelse topclub wil Nicolas Raskin'

07:00
Nathan De Cat, 'de nieuwe Youri Tielemans'... qua talent? Daarom is hij dus onmisbaar geworden

Nathan De Cat, 'de nieuwe Youri Tielemans'... qua talent? Daarom is hij dus onmisbaar geworden

06:00
Lierse-aanvoerder Perdichizzi hekelt arbitrage na nieuwe nederlaag

Lierse-aanvoerder Perdichizzi hekelt arbitrage na nieuwe nederlaag

06:30
1
Ivan Leko ontploft na blamage tegen Zulte Waregem en laat geen spaander heel van zijn eigen ploeg

Ivan Leko ontploft na blamage tegen Zulte Waregem en laat geen spaander heel van zijn eigen ploeg

23:00
10
Wouter Vrancken: "We hebben Anderlecht gedomineerd" Reactie

Wouter Vrancken: "We hebben Anderlecht gedomineerd"

22:30
9
Besnik Hasi was absoluut niet blij met enkele spelers: "Als ze het me moeilijk willen maken..." Reactie

Besnik Hasi was absoluut niet blij met enkele spelers: "Als ze het me moeilijk willen maken..."

21:50
📷 De afgekeurde 1-3, het keerpunt in STVV-Anderlecht: "Dit is wel heel vreemd ja" Reactie

📷 De afgekeurde 1-3, het keerpunt in STVV-Anderlecht: "Dit is wel heel vreemd ja"

21:10
15
Harry Maguire haalt de grote woorden boven voor Senne Lammens: "Hij heeft alles"

Harry Maguire haalt de grote woorden boven voor Senne Lammens: "Hij heeft alles"

22:30
Sterk Zulte Waregem hijst zich naast KAA Gent

Sterk Zulte Waregem hijst zich naast KAA Gent

21:17
Michael Verschueren richt zich tot de Anderlecht-fans met duidelijke boodschap

Michael Verschueren richt zich tot de Anderlecht-fans met duidelijke boodschap

21:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard Gestopt Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Nevs Nevs over Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen Real09 Real09 over Wouter Vrancken: "We hebben Anderlecht gedomineerd" Jasperd Jasperd over Marokko wint het WK U20: jongeren van Anderlecht en Charleroi schrijven geschiedenis Daniel Tack Daniel Tack over Ongelooflijk! Nog meer pech voor Antwerp in Luik, spelersgroep nog maar net aangekomen bompi55 bompi55 over Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp jawaddedadde jawaddedadde over "Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp Vital Verheyen Vital Verheyen over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" Stigo12 Stigo12 over Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?" CringeMedia CringeMedia over Standard - Antwerp: 1-0 Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved