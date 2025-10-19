Reactie 🎥 "Doodzonde": Hans Somers legt pijnpunt van OH Leuven bloot na nederlaag tegen Club Brugge

🎥 "Doodzonde": Hans Somers legt pijnpunt van OH Leuven bloot na nederlaag tegen Club Brugge
Foto: © photonews

OH Leuven is er niet in geslaagd om Club Brugge punten af te snoepen. In de eerste helft had OHL de beste kansen, maar na de rust maakte het nog weinig klaar.

Met Hans Somers opnieuw als ad interim trainer op de bank begon OH Leuven goed aan de wedstrijd tegen Club Brugge. Maar zoals al het hele seizoen was een kans afwerken een te moeilijke opdracht. 

"We schieten in onze eigen voet", was Somers streng. "Het spel dat Club Brugge probeert te spelen, dat hebben wij in de eerste helft gebracht. Ik ben eigenlijk heel trots op wat we gebracht hebben, als je ziet hoeveel kansen we gecreëerd hebben."

"Dan is het doodzonde dat je met nul doelpunten achterblijft. Ik denk wel dat er iets staat om op verder te bouwen en dat we op z'n minst onze thuiswedstrijden op deze manier moet durven spelen", ging Somers verder. 

Somers niet meer op de bank tegen KV Mechelen

"Er zit veel meer in dan dat er op dit moment uitkomt. Voetbal is echter afmaken en als je dat niet doet, dan weet je dat je op een transitiemoment stoot. We lijden balverlies op onze eigen helft en de restverdediging stond een van de zeldzame keren niet goed."

"Dit is absoluut een basis om op verder te bouwen." Zal dat ook met Somers op de bank zijn volgende zaterdag op bezoek bij KV Mechelen? "In principe is dat is niet de bedoeling", zei Somers nog kordaat.

