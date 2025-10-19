Uitspraak Hayen geen goed nieuws voor Club Brugge met zes matchen in 18 dagen in het vooruitzicht

Club Brugge pakte zaterdagavond de drie punten tegen OH Leuven, maar overtuigend was het allerminst. Met een magere 0-1-zege en een traag, slordig spel blijft het voor de vicelandskampioen lastig om tegen 'kleinere ploegen' te imponeren.

Achteraf wees coach Nicky Hayen één factor duidelijk aan: vermoeidheid. “Joa, Jorne, Romeo, Joel… en een stuk of dertien internationals", somde Hayen op als oorzaken van het matige spel.

Verschillende spelers misten wedstrijden of kwamen vermoeid terug van interlands, waardoor het elftal niet op volle sterkte kon aantreden. Voor het eerst dit seizoen haalde Club Brugge wel negen op negen, maar overtuigend voetbal bleef uit.

De blessures en vermoeidheid stapelen zich op. Joaquin Seys viel met een hamstringprobleem uit, Jorne Spileers moest door vermoeidheid naar de kant en Romeo Vermant kon niet starten door last vooraf. Ook Joel Ordonez was niet fit na zijn interlandtrip met Ecuador. Achteraf maakte Hayen duidelijk dat de problemen op verschillende plaatsen in de kern zichtbaar waren.

Druk wordt groter

De situatie wordt alleen maar nijpender met zes zware wedstrijden in achttien dagen in het vooruitzicht, waaronder confrontaties met Bayern München, Barcelona, Antwerp en Anderlecht. Voor Hayen is het duidelijk: de opeenvolging van midweekmatchen is een zware belasting voor zijn spelers. “De vermoeidheid mag echt niet onderschat worden", benadrukte hij.





Naast blessures zijn ook internationals een zorg. Spelers als Sabbe, Vanaken, Tzolis en Forbs keren terug van interlands met extra kilometers in de benen. Voor de wedstrijden tegen Bayern en Barcelona zullen enkele basisspelers sowieso niet beschikbaar zijn, waardoor de druk op de resterende kern alleen maar groter wordt.

