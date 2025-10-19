Uitspraak Hayen geen goed nieuws voor Club Brugge met zes matchen in 18 dagen in het vooruitzicht

Uitspraak Hayen geen goed nieuws voor Club Brugge met zes matchen in 18 dagen in het vooruitzicht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge pakte zaterdagavond de drie punten tegen OH Leuven, maar overtuigend was het allerminst. Met een magere 0-1-zege en een traag, slordig spel blijft het voor de vicelandskampioen lastig om tegen 'kleinere ploegen' te imponeren.

Achteraf wees coach Nicky Hayen één factor duidelijk aan: vermoeidheid. “Joa, Jorne, Romeo, Joel… en een stuk of dertien internationals", somde Hayen op als oorzaken van het matige spel.

Verschillende spelers misten wedstrijden of kwamen vermoeid terug van interlands, waardoor het elftal niet op volle sterkte kon aantreden. Voor het eerst dit seizoen haalde Club Brugge wel negen op negen, maar overtuigend voetbal bleef uit.

De blessures en vermoeidheid stapelen zich op. Joaquin Seys viel met een hamstringprobleem uit, Jorne Spileers moest door vermoeidheid naar de kant en Romeo Vermant kon niet starten door last vooraf. Ook Joel Ordonez was niet fit na zijn interlandtrip met Ecuador. Achteraf maakte Hayen duidelijk dat de problemen op verschillende plaatsen in de kern zichtbaar waren.

Druk wordt groter

De situatie wordt alleen maar nijpender met zes zware wedstrijden in achttien dagen in het vooruitzicht, waaronder confrontaties met Bayern München, Barcelona, Antwerp en Anderlecht. Voor Hayen is het duidelijk: de opeenvolging van midweekmatchen is een zware belasting voor zijn spelers. “De vermoeidheid mag echt niet onderschat worden", benadrukte hij.

Naast blessures zijn ook internationals een zorg. Spelers als Sabbe, Vanaken, Tzolis en Forbs keren terug van interlands met extra kilometers in de benen. Voor de wedstrijden tegen Bayern en Barcelona zullen enkele basisspelers sowieso niet beschikbaar zijn, waardoor de druk op de resterende kern alleen maar groter wordt.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
OH Leuven
Nicky Hayen

Meer nieuws

Barcelona heeft opvolger Lewandowski al gevonden, al toont ook Bayern interesse

Barcelona heeft opvolger Lewandowski al gevonden, al toont ook Bayern interesse

18:00
🎥 "Doodzonde": Hans Somers legt pijnpunt van OH Leuven bloot na nederlaag tegen Club Brugge Reactie

🎥 "Doodzonde": Hans Somers legt pijnpunt van OH Leuven bloot na nederlaag tegen Club Brugge

11:15
1
David Hubert maakte meteen winnende keuze bij Union: "Hij is nog mijn ploegmaat geweest"

David Hubert maakte meteen winnende keuze bij Union: "Hij is nog mijn ploegmaat geweest"

17:30
🎥 Trainer Thorsten Fink wijst twee zware pijnpunten van KRC Genk aan: "Daar ben ik niet blij mee" Reactie

🎥 Trainer Thorsten Fink wijst twee zware pijnpunten van KRC Genk aan: "Daar ben ik niet blij mee"

17:10
Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure Reactie

Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure

21:10
2
Transfer Dolberg is voorlopig een nachtmerrie: Ajax-trainer Heitinga geeft update

Transfer Dolberg is voorlopig een nachtmerrie: Ajax-trainer Heitinga geeft update

16:30
Momentum swingt heen en weer in Jan Breydel: Genk raakt niet verder dan een punt bij Cercle en een 7 op 9

Momentum swingt heen en weer in Jan Breydel: Genk raakt niet verder dan een punt bij Cercle en een 7 op 9

15:29
Succes Kompany doet angst bij Bayern München stijgen: Rekordmeister wil actie ondernemen

Succes Kompany doet angst bij Bayern München stijgen: Rekordmeister wil actie ondernemen

16:00
🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord

🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord

15:21
7
20-jarige spits ziet zijn kans schoon: "Ik wil door de grote poort terugkeren bij Anderlecht"

20-jarige spits ziet zijn kans schoon: "Ik wil door de grote poort terugkeren bij Anderlecht"

15:00
"Niet flauw over doen": Jackers spreekt voor het eerst na lastige periode Reactie

"Niet flauw over doen": Jackers spreekt voor het eerst na lastige periode

23:50
Belg "de meest onderschatte speler ter wereld"? "Topklasse, hij behoort tot de besten"

Belg "de meest onderschatte speler ter wereld"? "Topklasse, hij behoort tot de besten"

14:30
Geen WK voor Nathan De Cat, maar Anderlecht wil hem wel (heel snel) iets anders aanbieden

Geen WK voor Nathan De Cat, maar Anderlecht wil hem wel (heel snel) iets anders aanbieden

13:30
5
🎥 Eersteklassewedstrijd ontspoort: zeven rode kaarten op wat zelfs geen voetbalveld genoemd mag worden

🎥 Eersteklassewedstrijd ontspoort: zeven rode kaarten op wat zelfs geen voetbalveld genoemd mag worden

14:00
Niet enkel Standard: ook Antwerp kan nog sancties verwachten na match van vrijdag

Niet enkel Standard: ook Antwerp kan nog sancties verwachten na match van vrijdag

13:00
9
Roméo Lavia schittert weer bij Chelsea: coach Maresca legt het plan bloot

Roméo Lavia schittert weer bij Chelsea: coach Maresca legt het plan bloot

12:30
LIVE: Anderlecht waarschijnlijk toch weer met Vazquez, STVV wil negatieve reeks doorbreken

LIVE: Anderlecht waarschijnlijk toch weer met Vazquez, STVV wil negatieve reeks doorbreken

11:14
Pocognoli debuteerde bij AS Monaco: dit is wat de Franse pers ervan vond

Pocognoli debuteerde bij AS Monaco: dit is wat de Franse pers ervan vond

12:00
Ementa scherp over concurrentiestrijd bij Essevee: "Ik heb veel respect voor Jelle Vossen, maar..."

Ementa scherp over concurrentiestrijd bij Essevee: "Ik heb veel respect voor Jelle Vossen, maar..."

11:00
Met weinig overtuiging, maar Club Brugge pakt dankzij Tzolis de volle buit bij OH Leuven

Met weinig overtuiging, maar Club Brugge pakt dankzij Tzolis de volle buit bij OH Leuven

20:09
Thomas Meunier had nog voor deze topclub kunnen spelen: "Maar ik weigerde"

Thomas Meunier had nog voor deze topclub kunnen spelen: "Maar ik weigerde"

11:30
LIVE: Brengt KRC Genk na 6 op 6 nu ook beter voetbal in het Jan Breydelstadion?

LIVE: Brengt KRC Genk na 6 op 6 nu ook beter voetbal in het Jan Breydelstadion?

09:45
Club Brugge is gewaarschuwd: Vincent Kompany is zeer duidelijk na zege tegen Borussia Dortmund

Club Brugge is gewaarschuwd: Vincent Kompany is zeer duidelijk na zege tegen Borussia Dortmund

09:30
5
Gent-fans mogen juichen: Max Dean eindelijk weer in actie na lange revalidatie

Gent-fans mogen juichen: Max Dean eindelijk weer in actie na lange revalidatie

10:00
Maakt Romelu Lukaku bijna zijn comeback? Sportief directeur van Napoli komt met update

Maakt Romelu Lukaku bijna zijn comeback? Sportief directeur van Napoli komt met update

10:30
David Hubert heeft meteen impact bij Union SG: "Hij was nog mijn ploegmaat tijdens mijn eerste profwedstrijd"

David Hubert heeft meteen impact bij Union SG: "Hij was nog mijn ploegmaat tijdens mijn eerste profwedstrijd"

09:01
Dit is wat David Hubert te zeggen heeft na zijn debuut bij Union SG

Dit is wat David Hubert te zeggen heeft na zijn debuut bij Union SG

08:20
🎥 Geen geslaagd debuut voor Pocognoli, die meteen clasht met sterspeler

🎥 Geen geslaagd debuut voor Pocognoli, die meteen clasht met sterspeler

08:40
3
Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp

Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp

07:00
13
Johan Boskamp waarschuwt Marc Coucke en Michael Verschueren nu al

Johan Boskamp waarschuwt Marc Coucke en Michael Verschueren nu al

06:30
1
Droomstart voor David Hubert bij Union: Brusselaars kloppen Charleroi in logische zege

Droomstart voor David Hubert bij Union: Brusselaars kloppen Charleroi in logische zege

22:42
Lardot reageert op verschrikkelijke resultaten van enquête over Belgische refs

Lardot reageert op verschrikkelijke resultaten van enquête over Belgische refs

22:30
13
Union-aanvaller Florucz verklapt wat David Hubert tijdens de rust zei in de kleedkamer

Union-aanvaller Florucz verklapt wat David Hubert tijdens de rust zei in de kleedkamer

23:20
Pär Zetterberg zegt wat Anderlecht nu echt nodig heeft om progressie te maken

Pär Zetterberg zegt wat Anderlecht nu echt nodig heeft om progressie te maken

23:00
1
Westerlo-middenvelder Piedfort verbaasd na gelijkspel tegen La Louvière: "Dit had ik niet verwacht"

Westerlo-middenvelder Piedfort verbaasd na gelijkspel tegen La Louvière: "Dit had ik niet verwacht"

22:58
1
Vincent Kompany kan record breken tegen Club Brugge

Vincent Kompany kan record breken tegen Club Brugge

21:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard Gestopt Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 18:30 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19:15 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over FCV Dender EH - KV Mechelen: 1-3 Standard 2.0 Standard 2.0 over Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp Cul-de-sac Cul-de-sac over 🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord TCJ TCJ over Cercle Brugge - KRC Genk: 2-2 Boktor Boktor over Geen WK voor Nathan De Cat, maar Anderlecht wil hem wel (heel snel) iets anders aanbieden Eldonte Eldonte over John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge The Purple Knight The Purple Knight over Niet enkel Standard: ook Antwerp kan nog sancties verwachten na match van vrijdag Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht PhP PhP over Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen stefje stefje over Beerschot-coach Mo Messoudi vindt toch iets heel jammer na gelijkspel tegen SK Beveren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved