Jeroen Deheegher
vanuit Leuven
Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure
Club Brugge heeft met het kleinste verschil gewonnen op bezoek bij OH Leuven. Aan de rust bleef Joaquin Seys wel in de kleedkamer met een blessure.

Voor Club Brugge was het een moeilijke wedstrijd op bezoek bij OH Leuven, maar voor de derde keer op rij won blauw-zwart met 0-1. Tijdens de rust moest Joaquin Seys wel in de kleedkamer blijven, hij werd vervangen door Sabbe. 

Nicky Hayen kwam al met een eerste korte update over Seys na de wedstrijd. "Joaquin heeft iets gevoeld aan zijn hamstring en dat speelde op in het slot van de eerste helft. We moeten nu de medische onderzoeken afwachten."

Veel spelers niet helemaal fit bij Club Brugge

Bij Club Brugge waren er wel nog meer spelers met last. "Spileers moest gewisseld worden door vermoeidheid, Ordonez was niet fit om te spelen en Vermant had ook te veel last om te starten", stelde Hayen. 

"Met die opeenvolging van wedstrijden moet wel rekening gehouden worden. Er was een interlandperiode, maar mensen vergeten dat wij dertien spelers hebben die nog twee wedstrijden extra gespeeld hebben."

"Zij hebben geen rust gekregen en dan kun je dit soort wedstrijden krijgen. Het is dan wel positief dat je die winnend kan afsluiten. Met ook nog Standard en Union erbij pakken we toch 9 op 9, dus daar mogen we wel positief over zijn."

