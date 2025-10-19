Momentum swingt heen en weer in Jan Breydel: Genk raakt niet verder dan een punt bij Cercle en een 7 op 9

Genk herpakte zich met wat geluk vlak voor de interlandbreak en ging bij Cercle op zoek naar 9 op 9. Dat resultaat is er niet gekomen, na een match waarin het momentum geregeld van kant wisselde. Genk moest genoegen nemen met een punt in het Jan Breydelstadion.

Beide ploegen hervatten na de interlandbreak met stevig gewijzigde elftallen. Bij Cercle waren het drie wijzigingen, bij Genk vier. De thuisploeg startte aanvallend, maar zonder Genk het voetballen te beletten. Zo hadden de Limburgers genoeg ruimte om gebruik van te maken. Na een afgeweken schot van Ito mikte Sor van dichtbij over.

Genk volledig baas in aanvangsfase

Bij de volgende dreiging was het wel prijs. Genk vond na mistasten van Ravych diepgang via Steuckers. Die legde af voor Oh. De Japanner bracht laag voor doel en op zijn aangeven schoot Hrosovsky raak (0-1). Genk leek volledig baas, maar liet zich met de voorsprong op het bord in slaap wiegen en begon meer stilstaande fases weg te geven.

Het was dan nog wachten tot Cercle zelf wat gevaarlijker kon worden. Daar zorgde Minda voor. Hij kwam de geblesseerde Ngoura vervangen en zorgde voor een kwaliteitsinjectie. Magnée vond bij hem een keertje diepgang en de Ecuadoraan zorgde met een lob over Van Crombrugge voor 1-1. Bijna ging Cercle erop en erover. Na doortikken van Gerkens kwam Adewumi alleen voor doel: de Oostenrijker besloot voorlangs.

Genk schoot na de pauze weer wakker en had met de inbreng van Medina een extra gevaarlijke man vooraan. Via de zijkanten werd Cercle weer veelvuldig pijn gedaan. Een save van Delanghe was nodig bij een uithaal van Medina. Op voorzet van die laatste tikte Oh de 1-2 binnen. Delanghe weerhield Medina er nog eens van om zelf op het scorebord te komen en Steuckers zag zijn plaatsbal stranden op de paal.

Strafschop brengt Cercle terug in de partij

Cercle was rijp voor de doodsteek, tot Nkuba de tackle op Minda inzette. De Cremer wees naar de stip en Diop zette de elfmeter om (2-2). Daarna was er weer meer evenwicht en groeide vooral bij Cercle de hoop. Beide ploegen wilden na een pittige tweede helft maar al te graag de drie punten. Het bleef echter bij een puntendeling: Genk mist zo de kans om de stap naar de top zes te zetten.