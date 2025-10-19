Cercle Brugge Cercle Brugge
Momentum swingt heen en weer in Jan Breydel: Genk raakt niet verder dan een punt bij Cercle en een 7 op 9
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Jan Breydelstadion
| 38 reacties
Foto: © photonews

Genk herpakte zich met wat geluk vlak voor de interlandbreak en ging bij Cercle op zoek naar 9 op 9. Dat resultaat is er niet gekomen, na een match waarin het momentum geregeld van kant wisselde. Genk moest genoegen nemen met een punt in het Jan Breydelstadion.

Beide ploegen hervatten na de interlandbreak met stevig gewijzigde elftallen. Bij Cercle waren het drie wijzigingen, bij Genk vier. De thuisploeg startte aanvallend, maar zonder Genk het voetballen te beletten. Zo hadden de Limburgers genoeg ruimte om gebruik van te maken. Na een afgeweken schot van Ito mikte Sor van dichtbij over.

Genk volledig baas in aanvangsfase

Bij de volgende dreiging was het wel prijs. Genk vond na mistasten van Ravych diepgang via Steuckers. Die legde af voor Oh. De Japanner bracht laag voor doel en op zijn aangeven schoot Hrosovsky raak (0-1). Genk leek volledig baas, maar liet zich met de voorsprong op het bord in slaap wiegen en begon meer stilstaande fases weg te geven.

Het was dan nog wachten tot Cercle zelf wat gevaarlijker kon worden. Daar zorgde Minda voor. Hij kwam de geblesseerde Ngoura vervangen en zorgde voor een kwaliteitsinjectie. Magnée vond bij hem een keertje diepgang en de Ecuadoraan zorgde met een lob over Van Crombrugge voor 1-1. Bijna ging Cercle erop en erover. Na doortikken van Gerkens kwam Adewumi alleen voor doel: de Oostenrijker besloot voorlangs.

Genk schoot na de pauze weer wakker en had met de inbreng van Medina een extra gevaarlijke man vooraan. Via de zijkanten werd Cercle weer veelvuldig pijn gedaan. Een save van Delanghe was nodig bij een uithaal van Medina. Op voorzet van die laatste tikte Oh de 1-2 binnen. Delanghe weerhield Medina er nog eens van om zelf op het scorebord te komen en Steuckers zag zijn plaatsbal stranden op de paal.

Strafschop brengt Cercle terug in de partij

Cercle was rijp voor de doodsteek, tot Nkuba de tackle op Minda inzette. De Cremer wees naar de stip en Diop zette de elfmeter om (2-2). Daarna was er weer meer evenwicht en groeide vooral bij Cercle de hoop. Beide ploegen wilden na een pittige tweede helft maar al te graag de drie punten. Het bleef echter bij een puntendeling: Genk mist zo de kans om de stap naar de top zes te zetten. 

Opstellingen

Cercle Brugge Cercle Brugge
Delanghe Maxime 90' 6.3 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/25 (16%)
Kakou Emmanuel 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Ravych Christiaan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Intercepties: 6
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Utkus Edgaras 69' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Magnée Gary A 90' 8.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Adewumi Oluwaseun 69' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Van der Bruggen Hannes   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 48/49 (98%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Gerkens Pieter 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 35/44 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Diop Edan 78' 6.8 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Diakite Oumar   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Ngoura Steve 34' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
Bank
Warleson 0'  
Erick 12' 6.0 -
Minda Alan 56' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Schoten op doel: 4/6
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Diaby Ibrahima 0'  
Nazinho Flavio   21' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  
Kouassi Krys 0'  
Ouattara Abdoul Kader 21' 6.7 -
KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 7.2 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Nkuba Ken   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 48/58 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Smets Matte 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 71/78 (91%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 75/79 (94.9%)
Kayembe Joris 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 65/77 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Heynen Bryan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 71/91 (78%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Balverliezen: 21
Steuckers Jarne 89' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 32/45 (71.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 23
Hrosovský Patrik 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 38/47 (80.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Sor Yira Collins 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Oh Hyun-GyuA 90' 8.9 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/5
Bangoura Ibrahima Sory   70' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 40/46 (87%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Bank
Medina Yaimar A 45' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Karetsas Konstantinos 20' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Sattlberger Nikolas 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 0' 6.3  
Adedeji-Sternberg Noah 1' 6.5  
Palacios Adrian 0'  
Heymans Daan 0' 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 0'  
