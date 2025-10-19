🎥 Trainer Thorsten Fink wijst twee zware pijnpunten van KRC Genk aan: "Daar ben ik niet blij mee"

KRC Genk staat misschien toch nog niet zo ver als Thorsten Fink had gewild. Na twee zeges op rij had Genk ook bij Cercle Brugge kunnen winnen, maar het gaf twee keer een voorsprong uit handen.

Thorsten Fink vindt dat zijn spelersgroep nog beter moet omgaan met het managen van een score. Zo stoort hij zich eraan dat Genk een penalty tegen kreeg nadat er een tegenaanval van de tegenstander aan vooraf ging. Aangezien Genk op dat moment op voorsprong stond, had die tegenaanval er volgens hem niet mogen komen. Bekijk hieronder de eerste analyse van de Duitse coach.

Hij ging er nadien nog even op door. "Natuurlijk moet je bij een voorsprong niet vooruit lopen en een counter toestaan. Dat is maturiteit hebben, dat is ervaring opdoen. Het was niet zo dat we na onze goede eerste twintig minuten overgingen op controlemodus, we verloren gewoon te vaak de bal. Dan kun je niet de controle hebben", zet Fink de puntjes op de i.

De ex-speler van Bayern München zag zijn spelers ook minder goed tussen de lijnen voetballen bij 0-1. "We hebben ook wel veel goede situaties gecreëerd. Ik kan als trainer niet enkel negatief zijn. We gooien twee punten weg, maar het is ook al de derde match op rij dat we niet verliezen. Als we onze thuismatch tegen La Louvière winnen, komen we wellicht in de top zes."

Fink stoort zich aan gebrek aan clean sheets

Fink houdt zich eraan om het positief te bekijken, maar is niet blind voor de wisselvalligheid van zijn team. Naast het managen van de score is het gebrek aan clean sheets een pijnpunt. "Daar ben ik niet blij mee. Als je top 6 of top 4 of zelfs kampioen wil spelen, moet je de nul kunnen houden. We moeten eraan werken om minder balverlies te lijden als we in de aanval zijn, waar dan tegenaanvallen uit voortkomen."





Doelpuntenmaker Patrik Hrosovsky beseft dat er meer constante nodig is. "Het lijkt erop dat we meer regelmaat nodig hebben om betere resultaten te behalen. We hadden goede momenten in het begin van de match en ook in de tweede helft. Als er op het einde van de match één van die twee-drie lange ballen in onze box goed valt voor de tegenstander, kan het ook 3-2 worden. Een punt is zeker en vast beter dan nul punten."