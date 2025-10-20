🎥 Gerkens en ploegmaats verklaren teleurstelling na gelijkspel tegen Genk, Cercle-trainer moet wat uitleggen

Wie de uitslag van de wedstrijd Cercle - Genk ziet, zou denken dat de thuisploeg toch relatief tevreden zou zijn. De Cercle-spelers hielden echter een zuur gevoel over aan de puntendeling.

Bij Onur Cinel waren er gemengde gevoelens aanwezig. Hij vond dat zijn ploeg te makkelijk twee tegendoelpunten slikte, maar was blij dat met het aantal gecreëerde kansen. Hij loofde terecht de impact van de sterk ingevallen Alan Minda. De Duitse coach geniet van het proces dat Cercle doormaakt, al beseft hij dat zulke thuismatchen eigenlijk gewonnen moeten worden. Bekijk hieronder zijn analyse.

Er kwam toch een kritische vraag uit de perszaal. De beste offensieve momenten van Cercle kwamen er na de inbreng van Minda, wat Diop toeliet om centraal in plaats van op de flank te spelen. Zou het dan niet beter zijn om Diop centraal te houden? "Ik ben ermee akkoord dat hij betrokken was bij veel gevaarlijke momenten, maar hij speelde in het verleden ook op verschillende posities. Het is een puzzel die in elkaar moet passen."

Christiaan Ravych ging niet vrijuit voorafgaand aan de 0-1. "Dat ik zelf nog niet mijn beste niveau haal? Ik ben na elk tegendoelpunt zelfkritisch", geeft de verdediger ons mee. "Het was een moeilijke eerste twintig minuten, maar op basis van de rest van de wedstrijd verdienen we te winnen. Als je de kansen optelt, vind ik dat we de drie punten verdienen. Als we efficiënter waren we geweest, dan hadden we die punten ook gehad."

Zespuntenmatchen lonken voor Cercle

De penalty van Edan Diop bezorgde Cercle toch één punt. "Ik ben blij dat ik de ploeg kon helpen", aldus de doelpuntenmaker. "Dat het gelijkspel niet voldoende is om in het klassement op te schuiven? Er blijven nog voldoende matchen over, die zege komt er een volgende keer wel. De wedstrijden die er nu aankomen, zijn zespuntenmatchen. Ik speel liefst centraal, maar het is aan de coach om te kiezen waar hij mij zet."





"Er zat veel meer in voor ons", leefde ook bij Pieter Gerkens het sentiment dat bij heel Cercle sterk voelbaar was. "Ook een kopkans voor mij had altijd doelpunt moeten zijn. Daardoor zit je met een zuur gevoel op het einde van de wedstrijd. Het is al twee-drie weken op rij dat er iets meer in zit. Het pijnpunt van onze ploeg is dat er niet meer kansen binnengaan. Daardoor loopt het seizoen zo moeizaam."