Reactie Heynen niet zomaar akkoord: Genk-aanvoerder zet puntjes op de i over gemakzucht bij spelers en mening trainer

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Jan Breydelstadion
| Reageer
Heynen niet zomaar akkoord: Genk-aanvoerder zet puntjes op de i over gemakzucht bij spelers en mening trainer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bryan Heynen houdt ook na puntenverlies vast aan zijn eigen mening. Dan kan de perceptie over de spelers of het standpunt van de trainer hem niet onmiddellijk overtuigen.

De aanvoerder van KRC Genk lijdt best zwaar aan het gelijkspel op het veld van Cercle Brugge. "Ik vind dat het wel aankomt. We hadden de kansen om een voorsprong van twee doelpunten te pakken te krijgen. Dat vergaten we, waardoor zij telkens terug in de match kwamen. Het is een beetje de ingesteldheid die je op het moment zelf moet hebben."

Genk was nochtans baas in de aanvangsfase, alles leek behoorlijk vlot te gaan. Misschien ging het een tikkeltej te vlot en gingen ze er bij Genk te makkelijk vanuit dat ze ook de 0-2 wel gingen maken. Genk slaagde er niet in om dat overwicht de hele match te behouden. "Het is zeker geen gemakzucht. Het is het totaal verkeerd inschatten van de situatie."

De verklaring van Heynen

Heyne heeft dus zijn eigen verklaring waarom Genk in het slot van de eerste helft de 1-1 incasseerde. "We kwamen in die periode overal een stap te laat. Als dat gebeurt, moet je je realiseren dat je de lijnen dicht moet houden. Het eerste tegendoelpunt valt op een moment dat we geen pressing moesten zetten. We moeten beseffen dat we veel te makkelijk doelpunten slikken."

Thorsten Fink vindt dat het managen van de score een item is en Genk bij een voorsprong zeker geen counters zou mogen toestaan. "Gaat Heyen hiermee akkoord? "Ja en neen. We hebben de kansen om een extra doelpunt uit te lopen en dan voetbal je veel comfortabeler. Of het 0-2 of 1-2 staat: dat geeft de tegenstander ook een andere instelling."

Genk-aanvoerder Heynen trekt zijn conclusie

De conclusie van de aanvoerder is dat er in beide zestien meters wat meer daadkracht mag zijn. "In beide boxen hebben we iets meer overgave en scherpte nodig om enerzijds een tegendoelpunt te vermijden en anderzijds zelf de bal tegen de netten te trappen." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Cercle Brugge
Bryan Heynen

Meer nieuws

🎥 Trainer Thorsten Fink wijst twee zware pijnpunten van KRC Genk aan: "Daar ben ik niet blij mee" Reactie

🎥 Trainer Thorsten Fink wijst twee zware pijnpunten van KRC Genk aan: "Daar ben ik niet blij mee"

17:10
Anderlecht kan geen 90 minuten goed spel leveren: na sterke eerste helft ontsnapt het aan erger op Stayen

Anderlecht kan geen 90 minuten goed spel leveren: na sterke eerste helft ontsnapt het aan erger op Stayen

20:29
Momentum swingt heen en weer in Jan Breydel: Genk raakt niet verder dan een punt bij Cercle en een 7 op 9

Momentum swingt heen en weer in Jan Breydel: Genk raakt niet verder dan een punt bij Cercle en een 7 op 9

15:29
LIVE: Zulte Waregem maakt het Gent héél moeilijk - rusten geblazen! Live

LIVE: Zulte Waregem maakt het Gent héél moeilijk - rusten geblazen!

20:10
🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord

🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord

15:21
8
Senne Lammens maakt indruk op Anfield en helpt Manchester United aan zege tegen Liverpool

Senne Lammens maakt indruk op Anfield en helpt Manchester United aan zege tegen Liverpool

20:30
🎥 Hilarisch moment op tv: cameraman moet even bekomen van springende Anderlecht-fans

🎥 Hilarisch moment op tv: cameraman moet even bekomen van springende Anderlecht-fans

20:00
KAA Gent plots gehavend voor clash met Zulte Waregem: Ivan Leko legt uit wat er aan de hand is

KAA Gent plots gehavend voor clash met Zulte Waregem: Ivan Leko legt uit wat er aan de hand is

19:30
4
"Onze fans verdienen meer": Ronny Deila (ex-Standard, ex-Club Brugge) is ontslagen

"Onze fans verdienen meer": Ronny Deila (ex-Standard, ex-Club Brugge) is ontslagen

19:00
KV Mechelen rolt FC Dender op en verstevigt hun plaats bij de eerste zes

KV Mechelen rolt FC Dender op en verstevigt hun plaats bij de eerste zes

18:06
Ongeloof in Nederland: thuisploeg sluit scheidsrechter op in kleedkamer

Ongeloof in Nederland: thuisploeg sluit scheidsrechter op in kleedkamer

18:30
David Hubert maakte meteen winnende keuze bij Union: "Hij is nog mijn ploegmaat geweest"

David Hubert maakte meteen winnende keuze bij Union: "Hij is nog mijn ploegmaat geweest"

17:30
Barcelona heeft opvolger Lewandowski al gevonden, al toont ook Bayern interesse

Barcelona heeft opvolger Lewandowski al gevonden, al toont ook Bayern interesse

18:00
Uitspraak Hayen geen goed nieuws voor Club Brugge met zes matchen in 18 dagen in het vooruitzicht

Uitspraak Hayen geen goed nieuws voor Club Brugge met zes matchen in 18 dagen in het vooruitzicht

17:00
4
Transfer Dolberg is voorlopig een nachtmerrie: Ajax-trainer Heitinga geeft update

Transfer Dolberg is voorlopig een nachtmerrie: Ajax-trainer Heitinga geeft update

16:30
Succes Kompany doet angst bij Bayern München stijgen: Rekordmeister wil actie ondernemen

Succes Kompany doet angst bij Bayern München stijgen: Rekordmeister wil actie ondernemen

16:00
20-jarige spits ziet zijn kans schoon: "Ik wil door de grote poort terugkeren bij Anderlecht"

20-jarige spits ziet zijn kans schoon: "Ik wil door de grote poort terugkeren bij Anderlecht"

15:00
Belg "de meest onderschatte speler ter wereld"? "Topklasse, hij behoort tot de besten"

Belg "de meest onderschatte speler ter wereld"? "Topklasse, hij behoort tot de besten"

14:30
2
Geen WK voor Nathan De Cat, maar Anderlecht wil hem wel (heel snel) iets anders aanbieden

Geen WK voor Nathan De Cat, maar Anderlecht wil hem wel (heel snel) iets anders aanbieden

13:30
8
🎥 Eersteklassewedstrijd ontspoort: zeven rode kaarten op wat zelfs geen voetbalveld genoemd mag worden

🎥 Eersteklassewedstrijd ontspoort: zeven rode kaarten op wat zelfs geen voetbalveld genoemd mag worden

14:00
LIVE: Brengt KRC Genk na 6 op 6 nu ook beter voetbal in het Jan Breydelstadion?

LIVE: Brengt KRC Genk na 6 op 6 nu ook beter voetbal in het Jan Breydelstadion?

09:45
Niet enkel Standard: ook Antwerp kan nog sancties verwachten na match van vrijdag

Niet enkel Standard: ook Antwerp kan nog sancties verwachten na match van vrijdag

13:00
9
🎥 "Doodzonde": Hans Somers legt pijnpunt van OH Leuven bloot na nederlaag tegen Club Brugge Reactie

🎥 "Doodzonde": Hans Somers legt pijnpunt van OH Leuven bloot na nederlaag tegen Club Brugge

11:15
1
Roméo Lavia schittert weer bij Chelsea: coach Maresca legt het plan bloot

Roméo Lavia schittert weer bij Chelsea: coach Maresca legt het plan bloot

12:30
LIVE: Anderlecht waarschijnlijk toch weer met Vazquez, STVV wil negatieve reeks doorbreken

LIVE: Anderlecht waarschijnlijk toch weer met Vazquez, STVV wil negatieve reeks doorbreken

11:14
Pocognoli debuteerde bij AS Monaco: dit is wat de Franse pers ervan vond

Pocognoli debuteerde bij AS Monaco: dit is wat de Franse pers ervan vond

12:00
Ementa scherp over concurrentiestrijd bij Essevee: "Ik heb veel respect voor Jelle Vossen, maar..."

Ementa scherp over concurrentiestrijd bij Essevee: "Ik heb veel respect voor Jelle Vossen, maar..."

11:00
Thomas Meunier had nog voor deze topclub kunnen spelen: "Maar ik weigerde"

Thomas Meunier had nog voor deze topclub kunnen spelen: "Maar ik weigerde"

11:30
Gent-fans mogen juichen: Max Dean eindelijk weer in actie na lange revalidatie

Gent-fans mogen juichen: Max Dean eindelijk weer in actie na lange revalidatie

10:00
Maakt Romelu Lukaku bijna zijn comeback? Sportief directeur van Napoli komt met update

Maakt Romelu Lukaku bijna zijn comeback? Sportief directeur van Napoli komt met update

10:30
David Hubert heeft meteen impact bij Union SG: "Hij was nog mijn ploegmaat tijdens mijn eerste profwedstrijd"

David Hubert heeft meteen impact bij Union SG: "Hij was nog mijn ploegmaat tijdens mijn eerste profwedstrijd"

09:01
Club Brugge is gewaarschuwd: Vincent Kompany is zeer duidelijk na zege tegen Borussia Dortmund

Club Brugge is gewaarschuwd: Vincent Kompany is zeer duidelijk na zege tegen Borussia Dortmund

09:30
5
Dit is wat David Hubert te zeggen heeft na zijn debuut bij Union SG

Dit is wat David Hubert te zeggen heeft na zijn debuut bij Union SG

08:20
🎥 Geen geslaagd debuut voor Pocognoli, die meteen clasht met sterspeler

🎥 Geen geslaagd debuut voor Pocognoli, die meteen clasht met sterspeler

08:40
4
Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp

Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp

07:00
23
Johan Boskamp waarschuwt Marc Coucke en Michael Verschueren nu al

Johan Boskamp waarschuwt Marc Coucke en Michael Verschueren nu al

06:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard Gestopt Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

FC BRUGES FC BRUGES over OH Leuven - Club Brugge: 0-1 willy de maeyer willy de maeyer over STVV - Anderlecht: 2-2 Erwin Wille Erwin Wille over KAA Gent plots gehavend voor clash met Zulte Waregem: Ivan Leko legt uit wat er aan de hand is Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Zulte Waregem - KAA Gent: 3-0 The Purple Knight The Purple Knight over Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp Joske89 Joske89 over Geen WK voor Nathan De Cat, maar Anderlecht wil hem wel (heel snel) iets anders aanbieden w-b forever w-b forever over Beveren-coach Reedijk is duidelijk na gelijkspel tegen Beerschot: "Ik kan er moeilijk mee leven" Dog3 Dog3 over FCV Dender EH - KV Mechelen: 1-3 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Uitspraak Hayen geen goed nieuws voor Club Brugge met zes matchen in 18 dagen in het vooruitzicht Swakken Swakken over 🎥 Geen geslaagd debuut voor Pocognoli, die meteen clasht met sterspeler Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved