Heynen niet zomaar akkoord: Genk-aanvoerder zet puntjes op de i over gemakzucht bij spelers en mening trainer

Bryan Heynen houdt ook na puntenverlies vast aan zijn eigen mening. Dan kan de perceptie over de spelers of het standpunt van de trainer hem niet onmiddellijk overtuigen.

De aanvoerder van KRC Genk lijdt best zwaar aan het gelijkspel op het veld van Cercle Brugge. "Ik vind dat het wel aankomt. We hadden de kansen om een voorsprong van twee doelpunten te pakken te krijgen. Dat vergaten we, waardoor zij telkens terug in de match kwamen. Het is een beetje de ingesteldheid die je op het moment zelf moet hebben."

Genk was nochtans baas in de aanvangsfase, alles leek behoorlijk vlot te gaan. Misschien ging het een tikkeltej te vlot en gingen ze er bij Genk te makkelijk vanuit dat ze ook de 0-2 wel gingen maken. Genk slaagde er niet in om dat overwicht de hele match te behouden. "Het is zeker geen gemakzucht. Het is het totaal verkeerd inschatten van de situatie."

De verklaring van Heynen

Heyne heeft dus zijn eigen verklaring waarom Genk in het slot van de eerste helft de 1-1 incasseerde. "We kwamen in die periode overal een stap te laat. Als dat gebeurt, moet je je realiseren dat je de lijnen dicht moet houden. Het eerste tegendoelpunt valt op een moment dat we geen pressing moesten zetten. We moeten beseffen dat we veel te makkelijk doelpunten slikken."

Thorsten Fink vindt dat het managen van de score een item is en Genk bij een voorsprong zeker geen counters zou mogen toestaan. "Gaat Heyen hiermee akkoord? "Ja en neen. We hebben de kansen om een extra doelpunt uit te lopen en dan voetbal je veel comfortabeler. Of het 0-2 of 1-2 staat: dat geeft de tegenstander ook een andere instelling."





Genk-aanvoerder Heynen trekt zijn conclusie

De conclusie van de aanvoerder is dat er in beide zestien meters wat meer daadkracht mag zijn. "In beide boxen hebben we iets meer overgave en scherpte nodig om enerzijds een tegendoelpunt te vermijden en anderzijds zelf de bal tegen de netten te trappen."