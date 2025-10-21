Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen

Wanneer veranderen offensieve in naïeve intenties? Genk liet na om de aanpak van Cercle volledig af te straffen, maar ze denken er bij groen-zwart toch beter eens goed over na.

Onur Cinel heeft geen gebrek aan lef, dat moet je hem nageven. Hij liet zijn ploeg ook tegen Genk hoog voetballen, maar zonder dat zijn spelers aanvankelijk druk zetten op de man in balbezit. Het was ook niet meteen duidelijk of de instructie was om dat wél te doen, of ze te ver van de man speelden. In elk geval lag er een massa ruimte voor Genk om onder de zogeheten druk onderuit te komen. Eén lange bal volstond.

Meestal ging die naar links richting Sor, die er meer had kunnen uithalen. Langs rechts leverde het de 0-1 op. Als Genk daarna doorduwt, wint het afgelopen zondag altijd in het Jan Breydelstadion. Het voelde zich misschien wat te comfortabel bij al die ruimte en dacht mogelijk dat de 0-2 sowieso ging vallen. Wanneer de intensiteit bij Cercle verhoogde, nam de partij een andere wending.

Cercle-spelers staan achter de filosofie

We confronteerden het Cercle-kamp ermee dat zo wel veel risico wordt genomen. Christiaan Ravych haalde er de schouders bij op en wees op de vele kansen die groen-zwart zelf creëerde. Pieter Gerkens kan ook prima leven met de filosofie die de coach hanteert. De middenvelder legde het probleem bij de uitvoering van de aanpak, waardoor ze bij Cercle aanvankelijk te laat kwamen, niet bij de aanpak zelf.

Bryan Heynen erkende dat het diepgang zoeken bij Sor deel uitmaakte van het Genkse plan. Het is sowieso handig om een speler met snelheid op de flank te hebben tegen een ploeg die hoog druk probeert te zetten. Heynen wijst er ook op dat daar dan altijd de ruimte ligt. Het ligt dus voor de hand om deze zet tegenover de spelwijze van Cercle te plaatsen.

Gelijkspel tussen Cercle en Genk

Vanuit het perspectief van de Vereniging is het wellicht toch de bedoeling om de tegenstanders met meer vraagtekens op te zadelen. Voor onze competitie is het een meerwaarde dat een ploeg uit de rechterkolom zo aanvallend speelt en een gelijkspel tegen Genk is natuurlijk niet slecht. Het levert Cercle wel slechts een 1 op 9 op in drie thuismatchen waarin het zelf telkens twee keer scoorde. Daar moet Cinel zich over bezinnen.