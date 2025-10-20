Adriano Bertaccini begrijpt iets niet na STVV-Anderlecht

Anderlecht liet kansen liggen tegen STVV. Adriano Bertaccini deelde zijn eerlijke gevoel na zijn terugkeer uit blessure

Anderlecht trok naar Sint-Truiden voor speeldag 11 in de Jupiler Pro League. Paars-wit begon goed aan de wedstrijd met een doelpunt van Nathan De Cat op assist van Thorgan Hazard. Tien minuten later maakte Rihito Yamamoto gelijk voor STVV.

De jonge Mihajlo Cvetkovic, die de laatste weken sterk voor de dag kwam, bracht Anderlecht snel weer op voorsprong — opnieuw op aangeven van Hazard. Maar een kwartier voor tijd bracht Kaito Matsuzawa Sint-Truiden opnieuw langszij: 2-2.

Bertaccini geeft zijn eigen fouten toe

Adriano Bertaccini, die in de tweede helft inviel, nam geen blad voor de mond na afloop. "In de tweede helft weet ik niet wat er gebeurd is. We zakten terug terwijl we 1-2 voor stonden. We kwamen zwaar onder druk te staan, en ik snap niet goed waarom", zei hij.

De jonge aanvaller bleef eerlijk over zijn eigen fout. "Bij het tweede doelpunt verlies ík de bal. Ik moet leren om kalm te blijven wanneer het moeilijk loopt. Ik heb nog veel te leren", gaf hij toe.





Bertaccini, pas terug uit blessure, blijft echter positief. "Mijn revalidatie ging sneller dan verwacht. Het was lastig om vanop de tribune toe te kijken, maar nu voel ik me goed. Ik moet gewoon mijn gevoel en mijn plaats in het systeem van de coach terugvinden", besloot hij.