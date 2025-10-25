Datum: 25/10/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12
Stadion: Achter de Kazerne
KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
Foto: © photonews

Door de nederlaag van Anderlecht wist KV Mechelen dat het zeker als derde in de rangschikking dit weekend zou afsluiten als OHL voor de bijl ging. Dat leek te gebeuren, maar Ewoud Pletinckx besloot er in extremis anders over.

Felice Mazzu was een opvallende aanwezige Achter de Kazerne: hij staat op het punt om de volgende OHL-coach te worden. Interim-trainer Somers bracht Nyakossi en George in de ploeg, die laatste als vervanger van de geblesseerde Schrijvers. De basisplaats voor Bafdili was dan weer de enige wijziging bij KVM. Bandé gaf  de aftrap: de verloren zoon is terug bij KV Mechelen, maar wacht nog op zijn werkvergunning.

De rangschikking duidt op een groot verschil tussen de twee ploegen die elkaar partij gaven. Het bleek echter ook opnieuw dat Mechelen niet de ploeg is die zomaar het heft in handen neemt. Na enkele afgeblokte schoten kon Lauberbach wel vanuit de draai van dichtbij afdrukken. De redding met de voet van Leysen was nodig.

Malinwa dringt meer aan na rust

Aan de overkant stuitte Maziz van kortbij op Miras, waarna de fase afgefloten werd voor handspel. Op slag van rust liep Maertens zich vrij op hoekschop. Van in de kleine rechthoek duwde hij de bal onbegrijpelijk over doel. Daar kwam Mechelen goed weg. Het bleef ook na de pauze een gesloten en gelijkopgaande wedstrijd, met Malinwa dat wel iets meer aandrong en op de helft van de tegenstander speelde.

Om tot veel kansen te komen ontbrak het echter aan tempo en nauwkeurigheid. Bij aanvang van het laatste kwart kon het dubbeltje nog altijd langs de twee kanten vallen.  Koudou forceerde het echter toch nog voor KVM. Er ging voldoende daadkracht uit van zijn actie en de rechterwingback pegelde de 1-0 hoog tegen de touwen.

Slotoffensief OHL loont op de valreep

Dat leek te volstaan voor de zege, maar OHL kwam nog met een slotoffensief. De gelijkmaker van Traoré werd nog afgekeurd voor buitenspel en Miras haalde een lage knal van Mijatovic uit zijn rechterbenedenhoek. Er volgde echter nog een hoekschop en Pletinckx kopte in minuut 95 de 1-1 binnen. OHL heeft Mazzu getoond dat het nog veerkrachtig is. KVM staat wel derde na deze puntendeling, maar dat is slechts voorlopig.

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' -
Konaté Mory 90' -
Halhal Redouane 90' -
Marsa Jose 90' -
Koudou Therence 90' -
Hammar Fredrik 90' -
Servais Mathis 90' -
Zekri Moncef 72' -
Bafdili Bilal 45' -
Lauberbach Lion 86' -
van Brederode Myron 90' -
Bank
Salifou Dikeni 45' -
St. Jago Tommy 0'  
Decoene Massimo 0'  
Diouf Gora 0'  
Raman Benito 4'  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Struyf Ian 0'  
Golic Lovro 0'  
Antonio Bill 18' -
 

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' -
Pletinckx Ewoud 90' -
Dussenne Noë 90' -
Nyakossi Roggerio 81' -
Gil Regaño Óscar 62' -
Lakomy Lukasz 81' -
George Wouter 90' -
Akimoto Takahiro 90' -
Maertens Mathieu 45' -
Maziz Youssef 90' -
Ikwuemesi Chukwubuikem 62' -
Bank
McCalinney Liam 0'  
Verlinden Thibaud 9'  
Karim Traoré Abdoul 9'  
Teklab Henok 0'  
Prévôt Maxence Andre 0'  
Nsingi Nachon 0'  
Mijatovic Jovan 45' -
Kaba Sory 28' -
Azzouz Mohamed Yassine 0'  
Jochmans Owen 0'  
Vlietinck Thibault 0'  
Opoku Davis 28' -
Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
