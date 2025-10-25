KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95

Door de nederlaag van Anderlecht wist KV Mechelen dat het zeker als derde in de rangschikking dit weekend zou afsluiten als OHL voor de bijl ging. Dat leek te gebeuren, maar Ewoud Pletinckx besloot er in extremis anders over.

Felice Mazzu was een opvallende aanwezige Achter de Kazerne: hij staat op het punt om de volgende OHL-coach te worden. Interim-trainer Somers bracht Nyakossi en George in de ploeg, die laatste als vervanger van de geblesseerde Schrijvers. De basisplaats voor Bafdili was dan weer de enige wijziging bij KVM. Bandé gaf de aftrap: de verloren zoon is terug bij KV Mechelen, maar wacht nog op zijn werkvergunning.

De rangschikking duidt op een groot verschil tussen de twee ploegen die elkaar partij gaven. Het bleek echter ook opnieuw dat Mechelen niet de ploeg is die zomaar het heft in handen neemt. Na enkele afgeblokte schoten kon Lauberbach wel vanuit de draai van dichtbij afdrukken. De redding met de voet van Leysen was nodig.

Malinwa dringt meer aan na rust

Aan de overkant stuitte Maziz van kortbij op Miras, waarna de fase afgefloten werd voor handspel. Op slag van rust liep Maertens zich vrij op hoekschop. Van in de kleine rechthoek duwde hij de bal onbegrijpelijk over doel. Daar kwam Mechelen goed weg. Het bleef ook na de pauze een gesloten en gelijkopgaande wedstrijd, met Malinwa dat wel iets meer aandrong en op de helft van de tegenstander speelde.

Om tot veel kansen te komen ontbrak het echter aan tempo en nauwkeurigheid. Bij aanvang van het laatste kwart kon het dubbeltje nog altijd langs de twee kanten vallen. Koudou forceerde het echter toch nog voor KVM. Er ging voldoende daadkracht uit van zijn actie en de rechterwingback pegelde de 1-0 hoog tegen de touwen.

Slotoffensief OHL loont op de valreep

Dat leek te volstaan voor de zege, maar OHL kwam nog met een slotoffensief. De gelijkmaker van Traoré werd nog afgekeurd voor buitenspel en Miras haalde een lage knal van Mijatovic uit zijn rechterbenedenhoek. Er volgde echter nog een hoekschop en Pletinckx kopte in minuut 95 de 1-1 binnen. OHL heeft Mazzu getoond dat het nog veerkrachtig is. KVM staat wel derde na deze puntendeling, maar dat is slechts voorlopig.