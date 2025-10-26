Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben"

De wedstrijd tegen OHL duurde voor KV Mechelen een minuutje te lang. Trainer Fred Vanderbiest moedigt zijn spelers aan om 'de ballen' te hebben om in de toekomst nog langer en meer met lef te voetballen.

Hieronder kan u een deel van de analyse van Fred Vanderbiest bekijken over het gelijkspel tegen OH Leuven (1-1). "Het zijn geen jonge jongens die in de fout gaan maar eerder ervaren spelers", zegt hij over de late gelijkmaker. "Een stilstaande fase verdedigen is het makkelijkste wat er is. We hebben 20 punten, dat zijn er vier te weinig", wijst hij naar twee wedstrijden waarin KV in blessuretijd nog een voorsprong weggaf.

Belangrijk is nu hoe KV Mechelen de zaken in de toekomst aanpakt. In november wacht er Malinwa immers een zwaar programma met verschillende matchen tegen topclubs. De tweede helft tegen OHL kan een basis zijn om op verder te bouwen, want Vanderbiest zag zijn ploeg na enkele positiewissels beter renderen dan voor rust. Vooral het hoger schuiven van Mathis Servais had zijn effect.

"Ik vond ons daarna beter en steviger staan. Mathis is iemand die de bal wil voelen. Ik vond Bill Antonio ook niet verkeerd invallen. Misschien is dat een interessante optie voor de toekomst." De oproep van Vanderbiest aan zijn spelers is duidelijk. "We moeten zoals in de tweede helft meer geloof tonen, meer druk vooruit zetten en doen waar we op getraind hebben."

Vanderbiest wil zijn spelers linies zien breken

De achilleshiel van dit KVM lijkt immers ook wel gekend. "Tegenstanders weten ook dat we bang uitvoetballen als we onder druk komen. Als je lukraak de ballen wegtrapt, dan speel je in iedereens kaart. Er is lef aan de bal nodig." KV Mechelen is al meermaals geconfronteerd met tegenstanders die in blok spelen. "Hun blok zal meestal goed staan. Dan moet je linies kunnen breken, daar moet je door kunnen spelen."





Dat vereist ook een bepaalde ingesteldheid. "Je moet dan wel 'de ballen' hebben om dat van achteruit te doen. We moeten onze momenten van hoge druk en geloof in eigen kunnen zo lang mogelijk doortrekken en dat niet slechts met mondjesmaat brengen. Onze goede periodes moeten langer duren."