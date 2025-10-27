"KV Mechelen begrijpt het niet of geeft het nog niet toe, maar het is meer geschikt voor uitwedstrijden"

Bijna halfweg het reguliere seizoen overheerst de overtuiging dat KV Mechelen in uitwedstrijden beter tot zijn recht komt dan in thuiswedstrijden. Bij Malinwa willen ze dat niet geloven en zeker niet toegeven, maar het valt moeilijk te ontkennen.

KV Mechelen zou natuurlijk niets liever willen dan het opbouwen van een sterke thuisreputatie, al was het maar om de trouwe aanhang te bedanken. Na twaalf speeldagen zijn de conclusies anders en dan heeft dat niet meteen met de resultaten te maken. Toen Vanderbiest voorgeschoteld kreeg dat KV beter uit presteert dan thuis, wees hij op het verschil in aantal punten: dat zijn twee eenheden.

De coach kent zijn pappenheimers: KV sprokkelde elf punten uit, negen thuis. Zo is KVM wel de tweede beste uitploeg en pas de achtste beste thuisploeg. Dat zegt dus al wel iets, al willen we ons niet op uitslagen blindstaren. Ook speler Mathis Servais is er niet van overtuigd dat het huidige KV beter buitenshuis rendeert. Normaal is het omgekeerd, oppert hij.

Servais beseft dat prestaties ADK werkpunt zijn

Met het publiek dat de spelers vooruit stuurt, moeten ze een stapje meer kunnen zetten. Dat is alvast zijn theorie. Hij erkent wel dat er op dit gebied nog werk aan de winkel is. Servais geeft toe dat KV Mechelen het thuis nog beter kan doen en bekent dat het een werkpunt is. Het is volgens hem een kwestie van details, zoals geen tegentreffer op hoekschop incasseren in de 95ste minuut.

Het huidige Mechelen heeft inderdaad alles om vooral een sterke uitploeg te zijn: die vaststelling kan vooral op basis van het spelbeeld gemaakt worden. Dit KV is niet de ploeg die een tegenstander bij het nekvel grijpt, toch niet voor een lange periode, in combinatie met het creëren van kansen. Dit is een ploeg die de organisatie op punt moet zetten, om van daaruit op de juiste momenten te scoren en vervolgens te overleven.





KVM zet voorsprong niet altijd om in zeges

Het gekke is dat het wel situaties creëerde die ook op verplaatsing van toepassing kunnen zijn door tegen STVV en OHL op voorsprong te komen. Daarna acteerde KV niet scherp genoeg in beide zestien meters. De zeges tegen Club, Westerlo, Charleroi en Dender maken het echter duidelijk: KVM is beter in het vanuit de organisatie spelen dan het spel maken. Uit zal dit zich nog altijd meer voordoen dan thuis.